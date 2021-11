Al via la prima Fiera d’Abruzzo per il Lavoro e l’Inclusione Sociale

Dall’8 al 12 novembre si terrà la prima Fiera d'Abruzzo per il Lavoro e l’Inclusione Sociale, promossa dal Sistema Universitario e dalla Regione, in programma all'Università di Teramo.

Si tratta di una career fair digitale dedicata ad imprese ed ai talenti del territorio, promossa congiuntamente dall’Università degli Studi dell’Aquila, dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, dal Gran Sasso Science Institute, con il coordinamento dell’Università degli Studi di Teramo, la partnership tecnica di Almalaurea ed il sostegno della Regione Abruzzo.

5 giornate complessive dedicate all’occupabilità e all’inserimento inclusivo. 8-9-10 novembre: webinar istituzionali (modalità blended) e presentazioni aziendali (on-line), 11-12 novembre: Colloqui one-to-one in digitale tra imprese e laureati/laureandi.

Più di 50 le imprese partecipanti, alla ricerca di varie figure professionali, sarà possibile conoscere molte di queste per mezzo delle presentazioni aziendali, che prevedono momenti di interazione con la platea digitale.

C’è anche uno spazio riservato, nelle prime tre giornate, alla crescita personale, per mezzo dei seminari e talk promossi dalle università, per i quali è prevista la possibilità di riconoscere crediti.