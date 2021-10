Si terrà venerdì 5 novembre alle ore 15:30, prezzo il Palazzo d'Avalos a Vasto il convegno I nuovi assetti economici dell'Abruzzo - Il ruolo della logistica e della portualità nel corso del quale, a partire dai dati dello studio che ASPO ha commissionato a Elevante Srl per approfondire le potenzialità del Porto di Vasto e dell’area Vastese come nodo intermodale per l’economia abruzzese, i relatori analizzeranno i diversi aspetti della trasformazione territoriale in atto, necessaria per adattarsi ai fondamentali cambiamenti nella strategia distributiva delle imprese.

I saluti sono affidati a Francesco Menna – Sindaco di Vasto, Mario Miccoli – Presidente Aspo Ortona – Vasto, Daniele D’Amario – Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Cultura della Regione Abruzzo, Gennaro Strever – Presidente Camera di Commercio Chieti Pescara, Giuseppe Savini, Presidente ARAP Abruzzo, Antonello Garzoni – Magnifico Rettore Università LUM Bari.

I risultati dello studio sulle potenzialità portuali e intermodali del vastese saranno presentati da Maurizio Cociancich della società Elevante Srl. A seguire ci saranno le esperienze e le testimonianze di imprese e università impegnate sui temi oggetto della ricerca: Silvano Pagliuca – Presidente Confindustria Chieti Pescara, Luca Mazzali – Presidente ADRILOG soc. cooperativa, Michele Savani – Gi Group Spa, Massimo Bellachioma – Aptar Italia Spa, Fabrizio Bertola – 2k Engineering Spa, Marco Mazzarino – Università IUAV Venezia, Angelantonio Russo – Università LUM Bari. La moderazione del convegno è affidata a Fabio Travaglini – Vicepresidente ASPO e Gianni Cordisco – Consigliere di Amministrazione ARAP.

Chiuderà i lavori il Sen. Luciano D’Alfonso, Presidente Commissione Finanze e Tesoro del Senato.

Si ricorda che per accedere all'evento è necessario presentare il Green Pass valido. In alternativa è possibile seguire l'evento in streaming. Per registrarsi all'evento cliccare sul seguente link: