Passaggio di consegne tra Mario Pupillo e Filippo Paolini

"Questa mattina, dopo la proclamazione ufficiale in Tribunale, ho accompagnato il neo Sindaco di Lanciano Filippo Paolini in Comune per un simbolico passaggio di consegne nell'ufficio del Sindaco a Palazzo comunale.

La fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica Italiana e della Città di Lanciano passano di spalla in spalla e sostano temporaneamente sui cuori di persone che devono caricarsi dell'onore e dell'onere di essere primi cittadini tra i cittadini. Quella fascia è tutto per un Sindaco, è l'abbraccio della Città, è il segno di una responsabilità e di un prestigio".

E' quanto evidenzia, in una nota, Mario Pupillo, ex sindaco della città.



"Le nostre posizioni politiche e amministrative - aggiunge - sono diverse, cosa che ho avuto modo di esprimere con la dovuta chiarezza alla cittadinanza. Ma da oggi Filippo Paolini è e sarà il mio Sindaco, il nostro Sindaco: buon lavoro dunque a lui e alla sua squadra che da oggi inizia il suo mandato a servizio della comunità!"