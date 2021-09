Vertenze lavorative in Abruzzo, dossier per il ministro Giorgetti

"Ho ricevuto un dettagliato dossier sulle vertenze industriali ed occupazionali in Abruzzo, ci sono situazioni di crisi e le stiamo monitorando ci impegneremo a trovare una soluzione. Non va però perso l'ottimismo, un ottimismo realistico che guarda al futuro con determinazione e speranza".

Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervendo in collegamento video ai lavori di Abruzzo Economy Summit, la conferenza regionale sui temi dell'economia, della crescita e dello sviluppo svoltasi a Pescara.

Il ministro della Lega ha fatto riferimento al dossier che gli è stato consegnato nei giorni scorsi dall'assessore regionale al Lavoro Pietro Quaresimale. "Il trauma della pandemia ha lasciato dietro di sé pesanti conseguenze dal punto di vista non solo sanitario, ma anche economico. L'Abruzzo è terra ricca di iniziativa, ci sono realtà imprenditoriali incredibili, ho avuto occasione di visitarle negli ultimi giorni, e all'avanguardia anche dal punto di vista tecnologico - ha spiegato ancora il ministro -.Occorre essere proattivi - ha detto Giorgetti - con un adeguato quadro normativo e pratiche quotidiane delle pubbliche amministrazioni per agevolare chi vuole mettersi in gioco, rischiare e investire. l'Abruzzo sistema universitario importante ma la vera sfida sarà quando i giovani decideranno di impegnarsi sul territorio mettendo a frutto il talento dove sono nati. Questa è una delle grandi sfide, l'Abruzzo può vincerla", ha concluso Giorgetti.