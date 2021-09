"La Notte Europea dei Ricercatori": appuntamenti al Campus della 'd'Annunzio'

Il Campus di Chieti è pronto ad accogliere tutti i cittadini che parteciperanno a “La Notte Europea dei Ricercatori”, organizzata dall’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

La manifestazione è programmata per venerdì 24 settembre con i primi appuntamenti che inizieranno dalle 16:00 per proseguire fino a notte inoltrata. L’accesso, con il controllo del green pass, sarà possibile dalle ore 15:00, dall’ingresso del Rettorato, in via dei Vestini, e solo per casi eccezionali da via Pescara.

Il programma della manifestazione è consultabile al link: https://ndr2021.unich.it/.

Alcuni eventi richiedono la prenotazione, in quanto sono aperti ad un numero necessariamente limitato di persone. “Pensieri e Parole”, lo spettacolo che vede come protagonisti il maestro Giulio Mogol, l’attore Alessandro Preziosi ed il maestro Gioni Barbera, ha già fatto registrare il tutto esaurito ma per chi non ha prenotato sarà possibile assistervi lo stesso, comodamente, grazie ad un maxi-schermo posizionato nelle vicinanze del palco centrale.

Arrivare al Campus universitario sarà agevole utilizzando le navette andata-e-ritorno predisposte dall’organizzazione. Ne sono previste quattro. La “Linea 1”, che ricalca quella del servizio urbano di Chieti, partirà con la prima corsa alle 15:05 da largo Cavallerizza (Piazza San Giustino), passando poi davanti al Grande Albergo Abruzzo, alla Stazione di Chieti Scalo (Piazzale Marconi) per arrivare a via dei Vestini. Nel ritorno la partenza dal Campus è fissata alla fermata da via Benedetto Croce con ultima corsa alle ore 01:00 del 25 settembre. La “Linea NdR 2” farà da navetta tra il parcheggio del “Palatricalle” e il Campus, con prima partenza alle ore 15:15 e ultima corsa di rientro, da Piazzale Martiri Pennesi, all’una del 25 settembre. La “Linea NdR 3” consentirà l’arrivo e il rientro da e per Pescara. Partirà da Viale Pindaro (ingresso Università), con arrivo sempre a via dei Vestini e partenza per Pescara da via Benedetto Croce. La prima corsa da Pescara ci sarà alle 15:00 e l’ultima corsa di rientro da Chieti alle 00:05 del 25 settembre. La “Linea NdR 4”, infine, consentirà l’arrivo dei visitatori che utilizzeranno il parcheggio del Villaggio Mediterraneo e quello molto capiente della sede della Camera di Commercio al Foro Boario. La prima corsa ci sarà alle 15,30, l’ultima a mezzanotte con frequenza di 20 minuti.

Le tabelle orarie delle quattro navette sono consultabili sempre al link https://ndr2021.unich.it/.