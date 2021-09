Parco Villa delle Rose, un progetto partito da lontano grazie a Pino Valente

Nel corso della serata di mercoledì 8 settembre, giorno del Dono alla Madonna del Ponte, è stato restituito alla città il Parco Villa delle Rose. Il tutto con un concerto speciale, straordinario, gratuito, dell'orchestra del Cinquantenario dell'Estate Musicale Frentana.

"La Musica in Dono alla città di Lanciano, in un giorno carico di emozione e devozione - sottolinea il sindaco di Lanciano Mario Pupillo -. Il giorno giusto per ricordare i nostri concittadini che sono mancati in questi ultimi 18 mesi a causa del covid19. Il giorno giusto per dedicare a Pino Valente una targa in memoria del suo impegno di amministratore per questo luogo, per cui ha profuso energie, visione e determinazione poi raccolte dal Masterplan della Giunta regionale a guida Luciano D'Alfonso.

Basta guardare queste foto di repertorio e quelle di oggi per vedere l'evoluzione di quello sforzo che purtroppo Pino non ha potuto vedere con noi. Uno spazio, proprio come lo avevamo immaginato con Pino, così carico di storia e storie per generazioni di lancianesi che abbiamo ripensato e destinato all'utilizzo quotidiano delle persone, al sicuro dal traffico, con spazi più ampi e più verdi strappati al degrado di decenni di incuria, con una nuova pista ciclopedonale che sarà collegata a quella esistente di via del Mare in un progetto più ampio respiro. Ma soprattutto, dalla riqualfiicazione è nata un'area importante, una cavea in grado di ospitare grandi eventi di livello nazionale e non solo per rendere ancora più appetibile la direttrice tra il centro storico e il quartiere Fiera, attraverso il rinnovato e celebrato Corso Trento e Trieste, dove sorge quella che noi definiamo la nostra "zona industriale" commerciale".