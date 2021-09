Possibile Abruzzo lancia il bookcrossing di "Politica!" a Lanciano e Vasto

“In Abruzzo stiamo continuando a seminare delle copie di "Politica!" il libro di Davide Serafin con la prefazione della segretaria Beatrice Brignone, edito da People contenente le idee di Possibile sul Next generation Eu e sul futuro del paese.

Le istruzioni sono sempre le stesse: prendere svariate copie del libro, attaccare a ogni copia due etichette (una esterna con scritto "Aprimi", “Leggimi” o “Prendimi” e una interna con le istruzioni), riporre le copie dentro a folder trasparenti in modo che non si deteriorino, lasciare le copie in giro per le città in luoghi frequentati, attendere che i Semi di Politica! crescano.

Questo è un libro che ha voglia di viaggiare. Potete prenderlo liberamente, leggerlo liberamente, potete persino aggiungere note liberamente (senza rovinarlo)!

Una volta finito di leggerlo, vi chiediamo di liberarlo ancora, così che qualcun altro possa fargli compagnia e portarlo in viaggio dopo di voi. Vi chiediamo, quando lo libererete, di fotografarlo nel posto in cui lo avete lasciato e di inviare la foto a [email protected].

I semi sono stati lasciati a Vasto e Lanciano!”