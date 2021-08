Inferno di fuoco a Lanciano, la prima conta dei danni

Dopo il grande incendio che ha colpito la zona a ovest delle contrade di Lanciano, è triste e doloroso constatare con i concittadini gli ingenti danni alle coltivazioni della vallata colpita.

"Il caldo dell'incendio domato solo grazie ai due Canadair e agli elicotteri si sente ancora sulla pelle - sottolinea il sindaco Mario Pupillo -. L'unica cosa positiva è che non ci sono stati feriti e danni importanti alle case: non è un dettaglio perché le fiamme erano alte almeno 20 metri e il vento soffiava forte. Alcuni focolai sono ripartiti, subito individuati e spenti dalle squadre dei vigili del fuoco che si trovano nel piazzale della Cantina sociale Madonna del Carmine.

Ora bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di contare i danni a uliveti e vigneti. È straordinaria la forza dei miei concittadini, che già erano al lavoro per sistemare il possibile ognuno nelle proprie case. In atto gli interventi di Ceie Power per l'illuminazione pubblica e di Enel per i danni agli impianti privati. La Provincia di Chieti si è attivata per le piante pericolanti sul ciglio della strada".