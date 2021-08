Fiamme nelle contrade a ovest di Lanciano, danni ingenti

"L'incendio è stato domato dopo ore dai mezzi e soprattutto dagli uomini dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, che non smetterò mai di ringraziare abbastanza".

Così il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, in riferimento al rogo che ieri ha tenuto in apprensione numerosi residenti nelle contrade a ovest della città, zona Sant'Amato e Madonna del Carmine.

"D'accordo con i volontari e i cittadini - diceva ieri sera il primo cittadino - abbiano allestito un punto di ritrovo e coordinamento nel piazzale della Cantina sociale Madonna del Carmine, grazie alla pronta e tempestiva disponibilità del Presidente Valentino Di Campli. Il Palazzetto dello Sport, aperto e messo a disposizione nelle prime ore del pomeriggio non è servito perché le famiglie hanno preferito rimanere nei pressi delle case. Grazie ai soccorsi non ci sono stati feriti e danni alle abitazioni, ma tanto tantissimo spavento. I danni alle coltivazioni invece sono enormi, cosi ad una prima superficiale stima visiva. I cittadini che dovessero notare anche una piccola ripartenza del fuoco possono fare riferimento a questo punto di ritrovo di Madonna del Carmine, oltre che al solito numero 115.

Ci sarà una squadra dei Vigili del Fuoco per tutta la notte insieme ai volontari della Protezione Civile e ai tanti cittadini della zona che si sono offerti per dare un contributo, chi con un po' d'acqua chi con una pizza per i soccorritori".

Massima attenzione nella notte, insomma, da oggi scatta il tempo per un primo rendiconto dei danni ingentissimi subiti "per questo maledetto incendio che ha distrutto coltivazioni e sacrifici di un anno di lavoro di tante famiglie, oltre a una rimessa di auto", conclude Pupillo.