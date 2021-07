Schael ai sindaci del Comitato ristretto: "Ci aspetta un grande lavoro"

“La ricostituzione del Comitato ristretto dei sindaci rappresenta un avvenimento importante per il tema della salute nella nostra provincia, perché è espressione diretta delle necessità di una comunità.

Sono certo che i nuovi eletti, Diego Ferrara di Chieti, Mario Pupillo di Lanciano, Francesco Menna di Vasto, Massimo Tiberini di Casoli e Giulio Borrelli di Atessa, ai quali formulo i migliori auguri di buon lavoro, sapranno farsi interpreti dei bisogni del territorio nel confronto con la Direzione aziendale e con gli organi regionali, che nella diversità di ruoli e potere decisionale potranno compiere scelte che sappiano coniugare la domanda espressa dai territori con i documenti di programmazione e la sostenibilità economica delle azioni da porre in essere.

Nella nostra provincia il lavoro da fare è tanto, perché dobbiamo recuperare un sensibile ritardo accumulato negli anni nell’edilizia sanitaria, con la costruzione dei nuovi ospedali di Lanciano e Vasto, con le scelte di riqualificazione strutturale dell'ospedale di Chieti, con l’assistenza territoriale da riconfigurare e potenziare specie alla luce dell’esperienza Covid-19, che ci ha posti davanti ai limiti evidenti di una offerta sanitaria tutta centrata sugli ospedali. La sfida vera sarà proprio questa: saper guardare al territorio come luogo su cui investire risorse e progettualità, sollevandolo dal ruolo di marginalità che ha sempre sofferto e che ancora in qualche modo ne impedisce una crescita piena. Ci saranno le opportunità offerte dal piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovremo tutti insieme saper cogliere con scelte ispirate da senso pratico nel rispetto dei ruoli, propositivo dei sindaci, gestionale della Direzione aziendale e decisionale della Regione Abruzzo, a cui compete di indicare la linea da seguire. Dovremo insieme puntare sull’innovazione, sulle nuove tecnologie e su tutto ciò che potrà rendere più competitiva la nostra sanità.

In questi mesi durissimi della pandemia abbiamo condiviso con le Amministrazioni locali un percorso impegnativo, a tratti complicato, prima con gli screening e poi con la vaccinazione e ho sempre trovato collaborazione, disponibilità e ascolto. Ringrazio perciò tutti i sindaci per l’aiuto prezioso offerto in nome della salute collettiva, dimostrando con ogni mezzo quanto avessero a cuore la sicurezza della propria comunità.

Auspico, perciò, di dare continuità al percorso intrapreso nel segno della condivisione e del reciproco rispetto: i cittadini hanno bisogno di guardare alle istituzioni con fiducia nella certezza di essere tutelati e che sia il loro bene al di sopra di tutto.

Nel formulare le mie congratulazioni agli eletti rinnovo la disponibilità della Direzione Asl a una piena e leale collaborazione”.

Thomas Schael

Direttore generale Asl Lanciano Vasto Chieti