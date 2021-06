Ricetta del giorno: la Rimpizza

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oggi, proponiamo la ricetta della "Rimpizza", un dolce tipico abruzzese.

Ha una larga diffusione, nella zona di Pescara, ed è simile per la sua forma al maritozzo, ma presenta caratteristici rilievi concentrici in superfice, dovuti alla lavorazione artigianale dell'impasto.

Il loro diametro è di circa 20cm. con spessore di 5cm ed hanno un colorito bruno dorato esternamente e color crema internamente.

Sono caratterizzati, da un lungo tempo di lievitazione, che dura circa 6 ore.

La cottura, avviene tradizionalmente nel forno a legna, per circa 30 minuti ad una temperatura di 180°C

Sono denominati come " I dolci della trebbiatura", perché anticamente, venivano serviti dalle donne, agli operai a lavoro, durante la trebbiatura del grano ed in genere, all'interno di cesti ed accompagnati da vino.

In particolare, si servivano per la colazione e per la merenda .

Oggi andremo a vedere, come si preparano!!!

---Ingredienti---

2 uova

100 gr.di zucchero

160 gr. di latte

80 gr. di olio

1 cubetto di lievito di birra

anice in semi

500 gr. di mandorle

---Preparazione---

Inserire nel boccale, il latte, lo zucchero, l'olio ed il lievito.

unire gli altri ingredienti e impastare per 2 minuti.

Lasciare lievitare per un ora, poi prendere un po' d'impasto e formare un lungo salsicciotto.

Poi, dare la forma a chiocciola.

Spennellarli con un tuorlo d' uovo e cuocere in forno a 180°C con forno ventilato.