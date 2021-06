Cantieri sull'A14, 'tregua' nei fine settimana

Si è tenuto ieri un incontro organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili con Autostrade per l'Italia, i rappresentanti di Regione Marche e Regione Abruzzo e le Prefetture del territorio sulla gestione dei cantieri operativi in A14, nella tratta tra Pedaso e Pescara, in vista della stagione estiva.



Durante la riunione è stato rappresentato il programma di ultimazione, per la fase estiva, degli interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento delle gallerie delle tratte marchigiane e abruzzesi della A14, attivati secondo i nuovi standard MIMS.

I lavori, iniziati nel mese di marzo a seguito della fase di indagine approfondita (assessment), interessano 9 gallerie e vedono impegnati circa 300 operatori che lavorano in turni continuativi sette giorni su sette. Il transito è sempre garantito con una corsia per senso di marcia sulla galleria opposta a quella interessata dai lavori, attraverso l'installazione di scambi di carreggiata.

Considerato l'aumento dei flussi di traffico previsto per la seconda metà del mese di giugno, il MIMS e la concessionaria hanno illustrato i correttivi al programma individuati per migliorare la percorribilità delle tratte interessate dai lavori durante i fine settimana, con la sospensione dei lavori a partire dal week end del 18-20 giugno. La programmazione dei cantieri verrà di conseguenza ricalibrata proseguendo le lavorazioni esclusivamente durante i giorni feriali anche per parte del mese di luglio.



Le Istituzioni al tavolo hanno condiviso le soluzioni proposte richiamando la necessità di rendere sistematici i momenti di confronto: un nuovo appuntamento è già stato fissato per la prossima settimana, così da definire nel dettaglio le ipotesi di sospensione temporanea delle lavorazioni convenute nel pomeriggio odierno.



Autostrade per l'Italia ha inoltre confermato la piena disponibilità a valutare, in condivisione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, un programma di agevolazioni del pedaggio de definire secondo puntuali analisi e proiezioni dei flussi sulle singole tratte interessate dai cantieri e in attesa del lancio di una APP in corso di sviluppo da parte di Free to X, società del Gruppo ASPI, che consentirà la lettura automatizzata dei tempi di percorrenza e, quindi, la possibilità di attribuire in modo conseguente sconti sui pedaggi.



La Concessionaria ha infine ribadito l'impegno assunto con il Ministero concedente nell'elaborare uno studio di fattibilità relativo al potenziamento della A14 a partire da Porto Sant'Elpidio.