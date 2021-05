Il vicino Molise in 'zona bianca', l'Abruzzo (probabilmente) da lunedì prossimo

Il vicino Molise, proprio da oggi, è entrato nella cosiddetta “zona bianca”.

E' una delle tre regioni italiane ad aver affrontato il passaggio, assieme a Friuli Venezia Giulia e Sardegna, mentre il resto del territorio nazionale è in 'zona gialla'.

Segno evidente del netto miglioramento dell'andamento dell'epidemia da Covid, con drastica riduzione dei contagi e alleggerimento costante della pressione ospedaliera.

Nelle regioni in 'zona bianca', fascia alla quale dovrebbe passare anche l'Abruzzo dal prossimo lunedì 7 giugno, non c’è più il limite orario agli spostamenti (coprifuoco), così come non ci sono più i principali limiti precedentemente fissati per i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, che possono restare aperti con la possibilità di consumare cibi e bevande al loro interno.

Per quanto concerne ristoranti e bar, intanto, anche nelle regioni in fascia 'gialla', a partire dal 1° giugno, sarà possibile di nuovo consumare all'interno dei locali.