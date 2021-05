Un'altra giovane vittima spezzata sull'asfalto

Dolore e costernazione per la tragica morte di Mauro Picca, per un’altra giovane vita spezzata per un incidente stradale.

Picca, 40 anni, operaio alla Sevel di Atessa, ieri ha perso la vita in sella alla sua moto travolta da un pick-up nel primo pomeriggio sulla Variante Frentana. Lascia la compagna e due figli.

Secondo le prime ricostruzioni, si stava immettendo sulla Statale 84 da una strada laterale, dal senso opposto di marcia, un Dodge Ram in fase di sorpasso lo ha travolto senza lasciargli scampo. Vani i soccorsi.

Le indagini sull'incidente sono dei Carabinieri della Compagnia di Lanciano, diretti dal maggiore Vincenzo Orlando.