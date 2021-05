Ricetta del giorno: la Cassata Sulmonese

Oggi, proponiamo la ricetta della " Cassata Sulmonese ", che è un dolce tipico delle feste (soprattutto dei compleanni), ma è un ottima idea, prepararlo in occasione della " Festa della mamma ".

Questa festa, ha origine nel 1870, quando la poetessa e attivista statunitense "Julia Ward Howe",

lanciò l'idea del " Mother's Day for Peace ", un appello rivolto a tutte le madri del mondo perché lavorassero insieme per la pace.

L'iniziativa, non riscosse molto successo, ma fu un apripista di quella che successivamente divenne l' attuale festa della mamma.

Infatti nel 1908, la giovane " Anna Jarvis ", organizzò il primo " Mother's Day ", in onore di sua madre, la pacifista " Ann Reeyes Jarvis ".

Con il passare del tempo, l'evento acquistò popolarità e spinse il presidente degli Stati Uniti d'America " Woodrow Wilson " a proclamare il " Mother's Day ", una ricorrenza ufficiale da celebrare la seconda domenica di maggio di ogni anno.

In Italia, l' evento prese piede solo negli anni '50, grazie a due iniziative indipendenti.

Nel 1956" Raul Zaccari "senatore e sindaco del comune ligure di Bordighera, decise di proclamare la " Festa della mamma ", in collaborazione con l'associazione dei fiorai, per ragioni di carattere commerciale.

Mentre " Don Otello Migliosi "sacerdote di Assisi, si fece promotore di una festa in onore delle mamme, dai contenuti strettamente religiosi.

Nel 1959, dopo un dibattito parlamentare, la " Festa della mamma "si affermò in modo definitivo, scegliendo inizialmente come data l'8 maggio, per poi passare alla seconda domenica di maggio, come negli Stati Uniti d'America; la Germania; l' Australia; il Giappone; la Turchia ed il Sudafrica.

Oggi andremo a vedere, la ricetta più antica della squisita " Cassata sulmonese", che vi proponiamo per la Festa di oggi!

Ecco la ricetta...quella di una volta!!

--- Ingredienti per 6 persone ---

1 Pan di spagna di 300 gr.

150 gr. di burro

100 gr. Di zucchero a velo

1 bicchierino di liquore

50 gr. di torrone

30 gr. di croccante

30 gr. di cacao amaro

30 gr. di cioccolato al latte

6 uova

--- Procedimento ---

Tritare separatamente il torrone, il croccante, il cioccolato e mettere in una zuppiera, il burro ammorbidito.

Con un cucchiaio di legno, lavorarlo sino ad ottenere una crema soffice.

Unire i tuorli d'uovo, facendoli cadere uno alla volta da un setaccino e amalgamare bene.

A operazione terminata, dividere la crema in tre parti : alla prima unire il cacao;

alla seconda, unire il torrone ed il cioccolato;

all'ultima, unire il croccante.

In un recipiente a parte, mettere un cucchiaio di ognuna delle tre creme e mescolare bene.

Dividere il Pan di spagna in quattro dischi di uguale spessore e collocarne uno sul piatto di portata.

Spruzzarlo con un poco di liquore e versarvi sopra, la crema al cacao stendendola bene con una spatola e posare sopra un secondo disco di pan di spagna .

Spruzzare il secondo disco con il liquore e stendervi sopra la crema al croccante ; posare poi, il terzo disco e spruzzarlo di liquore, poi spalmarvi la crema al cioccolato e torrone.

Collocare infine l'ultimo disco, spruzzarlo con il liquore e versarvi sopra, il composto ottenuto con le tre creme mischiate, coprendo bene sia la superficie, che i bordi della cassata.

Collocare il dolce in frigo per alcune ore o meglio ancora, per un intera notte e al momento di servire, decorarlo aggiungendo ciliegine, canditi e zucchero a velo...