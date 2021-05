Centro vaccinale al PalaMasciangelo di Lanciano, informazioni utili

Alcune notizie utili per l'accesso al centro vaccinale PalaMasciangelo di Lanciano, come anticipate già dal Comune di Lanciano nei giorni scorsi a seguito di riunione con la Asl.

Il centro vaccinale PalaMasciangelo avrà capacità di effettuare 360 inoculazioni al giorno per i prenotati tramite il portale prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. Sarà aperto tutti i giorni (8.30-13.30 e 14.30-19.30) compresi i festivi. Saranno impegnati medici e infermieri della Asl Lanciano Vasto Chieti e una decina di unità di protezione civile al giorno.

I cittadini che si sono prenotati potranno accedere al centro vaccinale esclusivamente in prossimità dell'orario comunicato via sms e indicato sulla prenotazione. L'ingresso al parcheggio all'interno della struttura sarà riservato ai cittadini che hanno l'appuntamento nella fascia oraria indicata sui documenti di prenotazione.

È fortemente consigliato arrivare al centro vaccinale con tutti i moduli debitamente compilati e sottoscritti.

Al momento dell'ingresso, muniti di tessera sanitaria e documento d'identità, sarà consegnato un numero progressivo con la cartella per inserire la documentazione relativa alla vaccinazione; dopo di che il cittadino potrà attendere il proprio turno nell'area sosta pre vaccino per poi essere chiamato in uno dei quattro box vaccinali allestiti, nei quali medico e infermiere procederanno all'anamnesi e all'inoculaIone del vaccino.

Il cittadino sarà quindi invitato ad attendere in sorveglianza nell'area sosta post vaccino almeno 15 minuti prima di uscire dal centro vaccinale. Sono stati allestiti nella struttura un punto di primo soccorso, oltre a locali adibiti a farmacia, spogliatoi per personale sanitario e archivio documenti.

Per ulteriori informazioni di carattere sanitario è consigliabile rivolgersi al proprio medico di famiglia.