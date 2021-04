'Screening mammografico in Abruzzo ai tempi del Covid', webinar Komen Italia

Si svolgerà venerdì 9 aprile, dalle ore 16:30, il webinar organizzato dal Comitato Abruzzo della 'Susan G. Komen Italia' dal titolo "Lo screening mammografico in Abruzzo ai tempi del Covid" sulla piattaforma Informa360.

Dopo i saluti del presidente del Comitato Abruzzo, Isabella Marianacci, del coordinatore del comitato clinico-scientifico Abruzzo, Ettore Cianchetti, e dell'assessore alla Salute della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, interverranno i responsabili screening delle quattro Asl: il professor Carlo Masciocchi per la Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, la dottoressa Marzia Muzi per la Asl 2 Lanciano Vasto Chieti, la dottoressa Maria Carmela Minna per la Asl 3 di Pescara e la dottoressa Maria Paola Di Bartolomeo per la Asl 4 di Teramo. A seguire è previsto un Question Time, occasione di confronto e condivisione dei principali quesiti in tema di screening mammografico in questo momento di pandemia, che vedrà la partecipazione di alcune delle associazioni che operano nel campo della lotta e della prevenzione dei tumori del seno: Amorosa, Gaia, ISA, I Girasoli, Lory a Colori ed Erga Omnes. Il webinar sarà moderato dalla giornalista Monica Di Pillo.

Per partecipare è necessario registrarsi su: https://www.komen.it/iniziative/lo-screening-mammografico-abruzz o-ai-tempi-del-covid-iscriviti/. A registrazione avvenuta si riceverà una mail con il link per accedere al webinar. Per ulteriori informazioni si può contattare la Segreteria del Comitato Abruzzo di Komen Italia ([email protected], 329.0454123).