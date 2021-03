Ricetta del giorno: la Pupa e il Cavallo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oggi, proponiamo un altra ricetta di dolci abruzzesi, tipici delle feste pasquali : " La Pupa e il Cavallo ".

Parliamo di un antichissima tradizione pasticcera, che risaler all' 800, infatti questi dolci, venivano preparati, per la festa di fidanzamento ufficiale degli sposi.

In questa occasione, in cui la coppia si presentava pubblicamente alle famiglie, ci si scambiava, in segno di consenso all'unione dei due futuri sposi, il cavallo, che veniva dato alla famiglia della fidanzata e la pupa a quella del fidanzato.

La pupa e il cavallo, si trovano anche nella tradizione cristiana della Pasqua, quali simboli di resurrezione, tradizione che ci rimanda all' Ultima Cena quando Cristo, spezzo' il pane per distribuirlo agli apostoli.

Spezzare la pupa e il cavallo, nel giorno di Pasqua, simboleggia, lo stesso gesto d' amore e solidarietà, fatto da Cristo.

Quindi da tradizione, le nonne, la sera del giovedì Santo, preparano cavallini da regalare nel giorno di Pasqua, ai nipoti maschi e pupe da regalare alle femminucce.

Entrambe le figure, portano un uovo sodo avvolto in due strisce di pasta incrociata, come simbolo di rinascita e di unione.

La pupa, ha la forma di una conca ( a richiamare il vaso di rame con cui le donne abruzzesi, andavano a raccogliere l' acqua alla fonte), con le braccia appoggiate alla vita, i fianchi larghi e un seno abbondante sottolineato da una striscia di pasta.

I tratti somatici, delle decorazioni, sono molto semplici e primitivi e accantonando la sacralità del rito, i ricchi particolari decorativi, possono diventare un gioco.

Andiamo dunque a vedere come si preparano!!

---Ingredienti---

200 gr. di zucchero

500/530 gr. di farina

3 uova (+ 2 da mettere come decorazione)

1/2 cucchiaio di lievito in polvere

3 cucchiaini di olio extravergine d'oliva

1 buccia di limone grattugiata

Per le decorazioni :

confetti colorati

gocce di cioccolato

---Procedimento---

Montare le uova , con lo zucchero, unire la farina setacciata con il lievito e lavorare la pasta.

Aggiungere la scorza di limone e l'olio e.v.o. ed amalgamare il tutto.

La consistenza dell'impasto deve essere morbida ma non deve incollarsi alle mani.

A questo punto, si può lavorare la pasta e creare le forme del cavallo e della pupa.

Una volta realizzati e decorati, mettere in forno preriscaldato a 180° per 20 minuti.