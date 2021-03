"Il Mastrogiurato vivrà nel ricordo di Danilo Marfisi"

Non ci sono parole per descrivere questo momento molto triste e difficile per tutti noi del Mastrogiurato, dare l'ultimo commovente e inaspettato saluto al nostro Presidente Danilo Marfisi: a colui che in questi anni è stato un amico sincero, il nostro pilastro, la nostra guida, la nostra certezza, il nostro faro insostituibile, la persona che ci ha trasmesso entusiasmo, ci ha dato forza e determinazione per portare avanti un progetto a cui teneva molto e noi insieme a lui.

Un uomo di grande spessore culturale e umano che ha dato tanto alla Città di Lanciano e non solo.

Come vice/presidente insieme a tutto il Consiglio Direttivo Iolanda Brando, Marisa Cecamore, Casimiro Verna, Carlo Ciccocioppo, Giuseppe Zaffetto e ai Soci tutti desidero ringraziare tutti coloro che in vari modi da tutta Italia e dall'estero si sono uniti a noi manifestando la loro vicinanza e il loro affetto alla moglie Massimina, alle figlie Daniela e Claudia con Fabio e Riccardo, a tutto Il Mastrogiurato e all'intera città di Lanciano per la prematura scomparsa dell'amatissimo Danilo.

Per questo voglio nominare tutti e mi scuserete se involontariamente ometto qualcuno.

GRAZIE a Mario Da Costa, Presidente Confédération Européenne des Fetes et Manifestations Historiques; Antonella Didonè, Federazione Italiana Giochi Storici, a tutti gli amici del direttivo nazionale e alle tantissime città Italiane; Bernd J. Gerversmann, Federazione Manifestazioni Storiche Germania; Raquel Esteban Martin, Teruel / Spagna; Siegfried Losch, Riedenburg / Baviera; Laszlo e Agnese Ceke, Visegrad / Ungheria; Csaba e Caterina, Conservatorio di Budapest / Ungheria; Spela Repnik e Janez Rozman / Slovenia; Pawel Krakowiak, Staszòw / Polonia, ai rappresentanti della Romania, Francia, Belgio, Portogallo.

Al nostro addetto stampa Clara Labrozzi e alla stampa tutta che mai come in questi giorni ci hanno dato così grande conforto.

Un pensiero speciale all'avvocato Franco Fanci in questi anni nostro fedele compagno d'avventura con l'annullo filatelico del Mastrogiurato e alla dirigente scolastica Mirella Spinelli e Marilena Bellisario con cui abbiamo organizzato e condiviso gli scambi culturali all'estero con i ragazzi delle scuole.

Ai vari rappresentanti istituzionali della Regione Abruzzo, al Sindaco della nostra Lanciano Mario Pupillo e a tutta l'Amministrazione Comunale, ai tantissimi artisti che hanno partecipato alla nostra manifestazione, ai ragazzi di Montecassiano e Quattrocastella, ai ragazzi della Tenzone dei 4 quartieri Storici di Lanciano Borgo, Civitanova, Lancianovecchia, Sacca, agli sbandieratori e musici di Lanciano, agli alfieri e musici del Mastrogiurato, a tutte quelle persone collaboratori, figuranti e amici che ogni anno sostengono le nostre iniziative in Italia e all'estero.

Grazie a TUTTA LA CITTA' DI LANCIANO che ci ha sempre sostenuto e continuerà a farlo perchè il Mastrogiurato vivrà nel ricordo di Danilo Marfisi.

Mario La Farciola