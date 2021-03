ITS Sistema Meccanica sempre più orientato a Industria 4.0

Siglata un’intesa tra Fondazione ITS SISTEMA MECCANICA di Lanciano e SCHNEIDER ELECTRIC SpA, la multinazionale leader globale nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, per mettere a disposizione degli allievi dell’ITS le enormi competenze dei tecnici aziendali su aree di grande interesse ed attualità quali Industria 4.0, eco-efficienza energetica, progettazione elettrica intelligente.

Una prima collaborazione vedrà subito gli allievi del corso ITS impegnati in un modulo introduttivo alla “SMART MANUFACTURING”, progettazione elettrica nell’ambito della gestione sostenibile dell’energia e della trasformazione digitale dell’automazione. Gli interventi formativi, alternati ad esercitazioni e project work, saranno organizzati sia in presenza all’ITS che a distanza, sulle piattaforme in cloud che Schneider Electric mette a disposizione.

“L’intesa - ha affermato Paolo Raschiatore Presidente dell’ITS - rafforza il quadro delle collaborazioni con le aziende, sia che si tratti di grandi aziende che di piccole e medie imprese, che ITS SISTEMA MECCANICA ha messo in atto fin dall’inizio delle sue attività, ritenendo che questo rappresenti il vero valore aggiunto per la formazione di tecnici preparati ed in linea con le richieste di competenze del settore di riferimento.”

“Siamo orgogliosi di mettere a disposizione percorsi di formazione innovativi sulla trasformazione digitale e sulla sostenibilità, frutto dell’esperienza tecnologica e di mercato maturata sul campo - ha dichiarato Laura Bruni, Direttore Affari Istituzionali di Schneider Electric - Schneider Electric crede fortemente nel valore degli ITS per la crescita competitiva e occupazionale del Paese e nel lavoro di pregio della Fondazione ITS SISTEMA MECCANICA di Lanciano per il rilancio del territorio”.

“La collaborazione con Schneider Electric – aggiunge Antonio Maffei coordinatore dell’ITS - apre ulteriori canali di specializzazione per i giovani talenti del territorio oltre ad offrire la possibilità di co-progettare nuovi corsi, tirocini formativi ad alta occupabilità sempre più in linea con le tecnologie di Industria 4.0 viste anche in un’ottica di sostenibilità ambientale e va ad aggiungersi alle nuove collaborazioni con altri grandi gruppi come Mitsubishi Electric e Siemens”.

Per tutti coloro che sono interessati ai corsi ITS, la Fondazione ha aperto le preiscrizioni on-line ai nuovi corsi 2021 che si possono effettuare direttamente dal sito web www.innovazioneautomotive.eu, questo consente di rimanere aggiornati sulle news, open-day. attività e molto altro.