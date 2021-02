A Lanciano è attivo "Pago Pa"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Da questa settimana, a Lanciano, è attivo un nuovo sistema di pagamento dei servizi mensa, trasporto scolastico e per ogni tipo di pagamento, da effettuare verso la Pubblica Amministrazione.

Si chiama "PagoPa", è un sistema di pagamenti elettronici, realizzato per rendere semplice,sicuro e trasparente, ogni pagamento.

Un modo più immediato per i cittadini di pagare risparmiando.

PagoPa non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità, per eseguire, tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso: la Pubblica Amministrazione, le società a controllo pubblico o le associazioni private che danno servizi al cittadini, in modalità standardizzata.

I pagamenti, si potranno fare direttamente sul sito o sull'applicazione mobile dell'Ente o attraverso canali fisici e online di banche o altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) ad esempio:

-- Presso le agenzie della banca

-- Utilizzando l'home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagopa)

-- Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche

-- Presso i punti vendita SISAL Lottomatica, Banca5 e presso gli Uffici Postali.

Con PagoPa, possono pagare i tributi, le tasse, quote associative, bolli, le rette scolastiche, le mense ed i trasporti scolastici. Entro 48 ore, il pagamento potrà essere verificato da chi lo ha fatto, direttamente sul sito o sull'app. Per informazioni sull'uso della piattaforma, o su come utilizzare PagoPa, è sufficiente andare sul Sito del "Comune di Lanciano", nell'area tematica "Istruzione" presente nella home page .

È disponibile anche una guida in formato pdf al link:

https://www.lanciano.eu/c069046/po/mostra_iid=581&area=H