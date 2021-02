Per Lanciano è il quarto anno di adesione al Manifesto comunicazione non ostile

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Lanciano ha compiuto 4 anni di adesione al Manifesto della Comunicazione non ostile di cui Rosy Russo, fu la fondatrice e Gianni Morandi, primo firmatario e testimonial.

Una carta che elenca dieci principi di stile utili a migliorare lo stile e il comportamento di chi sta in rete. L'impegno è quello di una responsabilità condivisa. L'obiettivo è rafforzare i comportamenti rispettosi, civili, far sì che la rete sia un luogo accogliente e sicuro per tutti.

Il sindaco di Lanciano Mario Pupillo ha sottolineato con orgoglio questo quarto anniversario, dalla prima adesione a questa iniziativa, "perché le parole costruiscano ponti e non muri".