Ricetta del giorno: Pizza con le sfrigole

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oggi proponiamo, una ricetta tipica della tradizione abruzzese:" La pizza con le sfrigole "(zuffricul) che è una antica e gustosa specialità gastronomica.

Si tratta di una pizza bianca con impasto di massa ,strutto ,sale e appunto le "Sfrigole", ovvero le croccanti scaglie di grasso che restavano nella padella, quando un tempo si preparava lo strutto in casa.

Sono presenti delle varianti, anche in altre regioni dove

viene chiamata anche : con ciccioli o grasselli.

La ricetta è molto diffusa, ma in Abruzzo, già dal 1978, è attestata nella pubblicazione di Rino Faranda Gastronomia Teramana.

Fa inoltre parte dei prodotti Agroalimentari Tradizionali ( PAT)

Le sfrigole, come accennavamo, sono un prodotto che si ottiene dalla lavorazione del grasso del maiale, nella preparazione dello strutto.

Il grasso, viene tagliato in piccole parti e lo si lascia cuocere a fuoco molto lento. La parte liquida che si ottiene, è lo strutto, mentre le parti solide rimanenti, sono le sfrigole che vengono conservate intere e poi sbriciolati.

La pizza con le sfrigole, è molto semplice da preparare, ma molto gustosa.

Al classico impasto, si aggiungono le sfrigole, che rendono la focaccia, molto saporita.

Andiamo a questo, a vedere come si prepara!

---Ingredienti---

farina

lievito

sale

sfrigole

strutto

olio di oliva

---Preparazione---

Prendere le sfrigole dalla padella, aiutandosi con i a schiumarola, farle scolare un po' ma non troppo, per non perdere tutto il grasso che darà sapore alla pizza.

In una ciotola, mettere la farina e formare la classica forma a vulcano.

Mettere tutti gli ingredienti, comprese le sfrigole, tranne il sale, perché quest'ultimo sfavorisce la lievitazione, dunque va aggiunto alla fine.

L'impasto va' lavorato a lungo, fino a diventare compatto.

In seguito, adagiare l'impasto, in modo da stenderlo meglio sulla teglia e lasciare riposare un ora.

Infine mettere in forno statico preriscaldato a 200° per circa 30 minuti o comunque, fino alla doratura

Fate raffreddare e assaporate...