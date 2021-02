Lanciano: Pupillo firma contro il fascismo e nazismo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il sindaco Mario Pupillo annuncia di aver firmato ieri mattina, la proposta di legge popolare in opposizione alla propaganda fascista e nazista presentata dal comitato promotore del sindaco Stazzema di Verona.

Ha affermato che quale sindaco della città di Lanciano, Medaglia d'Oro al valore Militare per la Resistenza e da libero cittadino, si è sentito in dovere di fare opposizione. Ha invitato tutti quelli che desiderano aderire, specificando che dal 31 marzo, è possibile firmare in tutti i Comuni.

A Lanciano, si può firmare la proposta nell' ufficio elettorale, al primo piano del Comune di Lanciano in Piazza Plebiscito.

Secondo orari di apertura degli uffici (8.30-12.30 dal lunedì al venerdì e il martedì e giovedì, anche dalle 15 alle 16.30)muniti di documento di riconoscimento.