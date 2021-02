Giovane ricercatore abruzzese vince il Premio 'Bioanalitica 2020' della Società Italiana di Chimica

Si chiama Flavio Della Pelle, ha 34 anni ed è originario di Guardiagrele. Fa ricerca alla facoltà di Bioscenze dell’Università di Teramo e ha vinto il premio “Giovane ricercatore bioanalitica 2020”, riconoscimento che ogni anno la Divisione di Chimica analitica della Società Italiana di Chimica assegna a un under 35 con attitudine e interesse per studi e ricerca nel campo della bioanalitica.

Il premio quest’anno va a un giovane abruzzese che studia nella sua regione. Vanto e orgoglio non solo per Guardiagrele ma per l’Abruzzo intero. Dopo la laurea in Scienze e tecnologie alimentari ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze degli alimenti a Teramo, in co tutela con l’Università spagnola di Alcalà de Henares dove ha conseguito il dottorato in chimica analitica. Le sue attività si ricerca riguardano lo sviluppo di metodologie analitiche e biosensori realizzati con metodologie semplici, low cost ed ecosostenibili.

Della Pelle riceverà il riconoscimento durante il XXVII Congresso nazionale della Società Chimica Italiana che si terrà a Milano dal 12 al 16 settembre 2021.