Mozzagrogna, incidente sulla Statale 652, auto si cappotta e prende fuoco

Una Fiat Panda, guidata da una donna di 46 anni, che viaggiava sulla Statale 652, all'altezza di Castel di Septe ( Mozzagrogna), ha sbandato ed invaso la corsia opposta. Nell'impatto con il guardrail, l' auto si è cappottata ed ha preso fuoco.

Per fortuna, la donna non è rimasta bloccata nel mezzo in fiamme, è salva e non ci son state altre auto coinvolte nell'incidente.

Il 118 è intervenuto e trasportato la donna all' ospedale di Lanciano, per accertamenti.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e la Polizia stradale si è occupata dei rilievi.