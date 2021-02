Santa Maria Imbaro, camion di un rivenditore d'auto in fiamme

Intervengono alle 5 di mattina, a Santa Maria Imbaro, i Vigili del Fuoco di Lanciano per spegnere l'incendio di in un camion.

Il mezzo, era parcheggiato in Via Nazionale per Lanciano.

Il proprietario del veicolo è un rivenditore di auto, residente a Fossacesia. Ha segnalato che già nei giorni scorsi gli era stata bruciata un auto.

Sono pertanto, in corso, le indagini per risalire alle cause. Si pensa che sia un incendio doloso.