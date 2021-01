C'è la conferma: Abruzzo in 'zona gialla' dal 1° febbraio

"Una buona notizia per l’Abruzzo: ho appena avuto conferma dal ministro Speranza che da lunedì 1 febbraio (e non da domenica 31 gennaio, come inizialmente appreso) la nostra regione passerà in fascia gialla.

Alla soddisfazione, si unisce l’appello al rispetto delle regole: il virus c’è ed è importantissimo non abbassare la guardia".

Lo scrive, in una nota, Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo.