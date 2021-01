Ricetta del giorno: Tacchino alla canzanese

Oggi, proponiamo la ricetta del Tacchino alla canzanese, un secondo piatto tipico della zona di Teramo.

Le cronache raccontano, che il tacchino preparato così come sanno fare nel cuore della Val Vomano, tra Canzano, Castellalto, Cellino, Attanasio e Cermignano, sia stato portato sulla Luna da " Neil Armstrong ",nel suo sbarco lunare. Oltre che per la buona digeribilità e l'alto valore nutrizionale del piatto, anche per l'ottima capacità di conservazione .

Questa ricetta canzanese inoltre, è ormai conosciuta anche all' estero e soprattutto, in Canada nei ristoranti italiani, la si può trovare nel menù.

L 'origine, di questa ricetta, come per molte, è puramente casuale.

Furono due agricoltori e cultori della cucina canzanese : "Egidio Cimini e Francesco Roscioli", intorno alla metà del 1800, che dopo aver preparato il tacchino al mattino, per una cena tra amici, scoprirono che era diventato gelatina.

All'assaggio, si accorsero che era gustoso e decisero successivamente, di prepararlo arrosto al forno.

La prima commercializzazione, di questa ricetta, si ha dagli anni '30 ad opera del macellaio" Domenico Piersanti " di Canzano, che apportò alla ricetta, delle piccole modifiche. Una tra queste, prevede che il tacchino debba essere femmina e frollato per almeno due giorni, spiumato e passato appena sulla fiamma, per togliere le impurità...

Andiamo a vedere dunque, come si prepara!

Dopo aver effettuato i primi passaggi sopraindicati...

Riempire il tacchino, con una testa d' aglio, alloro, sale e pepe, poi legarlo e mettere a rosolare al forno, in un tegame capiente, con acqua bollente.

Far cuocere per 8 ore, all'inizio a temperatura di 280 °, scalando a 240°C, per un ora e mezza, poi per altre 5/6 ore a 180°C

Al termine della cottura, separare la carne dal brodo, che viene messo a bollire in un tegame per un ora, a fuoco lento, per schiumare le poche impurità e il poco grasso

di cottura.

Unire infine, il brodo alla carne e mettere in frigorifero per circa 12 ore.

Un ora prima di servire, estrarlo dal frigorifero, tagliare la carne in fette di medio spessore e servire tagliato a pezzi.