Vaccinazione anti-Covid e prenotazioni: sistema ripristinato e adesioni che continuano

Hanno superato quota 2.000 le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid 19 inserite sulla piattaforma telematica regionale abruzzese, registrate alle 18,30 di ieri.

Dopo i primi rallentamenti della mattinata, gli interventi dei tecnici della Regione hanno consentito il ripristino pressoché completo del sistema.

I numeri vengono giudicati positivamente dal Dipartimento regionale Sanità.

Si ricorda che per registrarsi alla piattaforma è necessario munirsi di codice fiscale, numero di tessera sanitaria e codice di esenzione per le categorie fragili. A questa manifestazione di interesse alla vaccinazione, per la fase attuale, sono interessate persone ultra 80enni, con disabilità e fragili per patologie varie.