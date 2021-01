Ricetta del giorno: le Ferratelle abruzzesi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oggi proponiamo, la ricetta delle " Ferratelle abruzzesi "

che sono uno, tra i dolci più antichi d'Italia.

Sono delle cialde semplici, o in alcuni casi, vengono utilizzate in versione doppia ' sovrapposta'.In questo caso il dolce, prende il nome di " COPERCHIOLA " o arrotolata a forma di cannolo, da riempire con creme e confetture.

Sebbene, siano dolci tipici della tradizione natalizia, son così buone e gustose, da essere preparate in ogni mese dell'anno ed in ogni occasione.

Ne esiste anche la variante salata, sfiziosa per aperitivi o merende.

La caratteristica delle Ferratelle, non è data solo dalla loro bontà, ma anche dallo strumento con il quale si cuociono.

Si tratta di una doppia piastra su due manici, con l'impugnatura in legno, all' interno della quale mettere l' impasto, per poi chiudere le piastre e metterle direttamente sulla fiamma.

La forma del dolce, infatti è solitamente rettangolare, anche se in alcune occasioni come ad esempio S.Valentino, si usano strumenti a forma di cuore.

Lo strumento per fare le Ferratelle, veniva persino inserito nella dote delle nozze.

Per questo motivo le piastre antiche, avevano le iniziali, della futura sposa, incise nella zona centrale.

Andiamo a vedere come si preparano!

---Ingredienti---

300gr. di farina

6 cucchiai di zucchero

6 cucchiai di olio di semi

3 cucchiai di liquore all'anice

3 uova

una buccia di limone

(Ovviamente, bisogna possedere la piastra tipica... o in alternativa, lo strumento per preparare i waffel.

---Preparazione---

Prendere un contenitore e versare nel suo interno, le uova, l'olio, lo zucchero, il liquore e la buccia di limone grattugiata.

Mescolare a mano, o con l'aiuto di una frusta, poi aggiungere la farina e continuare ad amalgamare il tutto, utilizzando un cucchiaio di legno.

Terminata la preparazione dell'impasto, prendete la piastra e metterla a scaldare a fuoco medio, per una decina di minuti.

Dopo questo tempo, si può aprire la piastra e dopo aver passato un filo d'olio per ungerla, iniziare a mettere un cucchiaio dell'impasto, al centro.

Chiudere la piastra e rimetterla sul fuoco, circa trenta secondi per lato.

Procedere allo stesso modo, con le altre...

Appena pronte, lasciare raffreddare e se piace, aggiungere uno strato di confettura, o marmellata o crema.