Ricetta del giorno: la Fracchiata abruzzese

Oggi proponiamo la ricetta della " Fracchiata ", la polenta tipica del Gran Sasso, più precisamente, della Valle del Fino. Un piatto, dalla tradizione antica, che ha le sue origini nel '600 ed è un altro esempio di cucina povera, visti gli ingredienti con cui si prepara, ma dal sapore ottimo.

Purtroppo, non è più facilissimo, reperirne gli ingredienti come per la farina di cicerchia e quindi esiste la tendenza, di realizzarla, con ingredienti alternativi.

Il nome "Fracchiata'" deriva dal latino frangere, che indica le operazioni del : tritare, macinare, sminuzzare, che sono indispensabili alla preparazione di questa gustosa polenta.

Si tratta appunto, di una polenta, fatta con farina di legumi, che possono anche essere presi e ridotti in polvere in casa.

Per realizzarla, serve mezzo chilo di Fracchiata oppure, mezzo chilo di cicerchia e mezzo di farina di ceci, per una variante...

Un ottimo piatto, per riscaldarsi in queste fredde giornate invernali...

Andiamo a vedere come si prepara!

Ingredienti:

750 ml di acqua

250 gr.di farina di ceci

10 peperoni secchi

6 acciughe

1 scalogno

1noce di burro

Olio

Farina

Sale

Preparazione:

Prendere una pentola grande e metterla sul fuoco.

Quando l'acqua sarà bollente, aggiungere il sale e versare, utilizzando un colino, la farina di ceci.

Mescolare il composto, utilizzando una frusta.

Nel frattempo, si può mettere sul fuoco, un pentolino, facendo soffriggere in un filo di olio, lo scalogno ( precedentemente tagliato a pezzi ).

Una volta cotto, versare il contenuto nella pentola dove sta cuocendo la fracchiata.

La cottura deve durare 45 minuti circa.

Continuare a mescolare e poi lasciare riposare a temperatura ambiente.

Lavare e dissalare le acciughe, sotto l' acqua corrente, poi scolarle e asciugarle e passarle nella farina per poi friggerle.Tagliare i peperoni a pezzetti e friggerli, avendo cura di girarli in continuazione e poi salarli , riponendoli in un contenitore.

Terminata la cottura della Fracchiata, metterla nei piatti e versare sopra, sia le acciughe che i peperoni...