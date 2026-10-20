'Puliamo il Mondo 2026' a Tornareccio, volontari al lavoro con Legambiente e Pallano Outdoor

Si è svolta sabato 17 ottobre l’edizione 2026 di Puliamo il Mondo a Tornareccio, iniziativa promossa da Legambiente con il Circolo Geo Aps e dal Comune di Tornareccio, con la partecipazione dei volontari di Pallano Outdoor e di numerosi cittadini.

Il ritrovo è stato fissato nell’area parcheggio di Monte Pallano, vicino al campo di calcetto, dove ai volontari sono stati consegnati i kit per la pulizia. Gli interventi hanno riguardato il bosco e i sentieri di Monte Pallano, ma anche i bordi delle strade provinciali, le vie urbane, le piazze e le frazioni, fino alle strade rurali e interpoderali del territorio. I volontari hanno inoltre ripulito fossi, scarpate e altre aree degradate segnalate dai cittadini, raccogliendo tra le altre cose una decina di gomme di auto e trattori, termosifoni in ghisa, oltre 300 bottiglie di vetro e una bicicletta. I rifiuti sono stati portati al centro per lo smaltimento dagli operatori di Ecolan Spa.

Puliamo il Mondo, che ha superato le 30 edizioni, è più di un’azione di pulizia: è un gesto concreto di cura verso i luoghi che viviamo e un’occasione per cittadini, associazioni e amministrazioni di essere protagonisti del cambiamento. Il tema dell’edizione di quest’anno, “Chi lo ama, lo protegge”, richiama proprio la responsabilità di ciascuno verso il proprio territorio.

Rebecca Virtù, presidente del Circolo Legambiente Geo Aps ha dichiarato: “Puliamo il Mondo è più di un’azione di pulizia, è un atto d’amore per prendersi cura dei nostri territori, trasformando luoghi degradati in spazi di bellezza, incontro e partecipazione. Attraverso gesti semplici ma concreti, come raccogliere rifiuti, Puliamo il Mondo è un’occasione per cittadini, scuole, amministrazioni locali e associazioni di essere protagonisti del cambiamento. Una buona causa da abbracciare insieme, perché è solo così che possiamo costruire territori più giusti, sani e vivibili".

Il sindaco Nicola Iannone ha preso parte alla giornata in prima persona, lavorando sul campo insieme ai volontari, e ha dichiarato: “La tutela e la cura di tutto il patrimonio naturale del nostro territorio sono da sempre al centro dell’impegno di questa amministrazione. Per noi proteggere la bellezza di Tornareccio è una scelta portata avanti ogni giorno con massima dedizione. La giornata di oggi conferma che solo unendo concretamente le forze si garantisce la vera tutela e la cura concreta del nostro territorio. Ho voluto vivere questa giornata in prima persona, lavorando sul campo, faticando e sporcandomi le mani al fianco dei volontari di Pallano Outdoor, di Legambiente e dei cittadini presenti. È proprio per questo motivo, avendo condiviso ogni istante di questa fatica, che voglio rivolgere a ciascuno di loro il mio grazie più sentito e profondo. Questo sforzo comune è la prova di un senso civico autentico, ma vuole essere anche un messaggio per tutta la comunità: solo partecipando attivamente e chinandosi a raccogliere i rifiuti sul campo si può comprendere davvero il peso dell’inciviltà e quanto ferisca la mancanza di rispetto verso l’ambiente e verso gli altri. Questo sforzo condiviso deve essere una guida e uno stimolo per il futuro di tutta Tornareccio".