“A noi la parola”: nasce ad Atessa l’hub di aggregazione e cittadinanza attiva per giovani

È stato presentato nella sala consiliare del Comune di Atessa “A noi la parola”, progetto che mira a istituire sul territorio un polo stabile di partecipazione giovanile e aggregazione. L’iniziativa è realizzata dal Circolo Legambiente Geo Aps in qualità di ente capofila, in partenariato con Legambiente Abruzzo, Dinamiche inclusive, Cuntaterra, Arci Chieti e con il sostegno del Comune di Atessa.

Il progetto, unico abruzzese ad essere stato finanziato, è arrivato primo a livello nazionale tra i dieci selezionati, su 245 candidature, per l'Avviso Polis - Comunità giovanili per la partecipazione e l'impegno civico. Un percorso concreto attraverso il quale i giovani diventano i veri registi del cambiamento locale. Hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione Giulio Borrelli, sindaco del Comune di Atessa, Ilenia Tumini, assessore alle Politiche sociali del Comune di Atessa, Rebecca Virtù, coordinatrice del progetto e presidente del Circolo Legambiente Geo APS, Luigia Belli per Dinamiche Inclusive Aps, Chiara Spina per Cuntaterra Aps e Arci Chieti Aps e Marcello Sacerdote per Cuntaterra Aps.

Il progetto, finanziato dall’Agenzia italiana per la gioventù, punta a trasformare Atessa in un punto di riferimento per i giovani, rispondendo alla carenza di spazi, strumenti e processi capaci di dare voce alle ragazze e ai ragazzi tra i 16 e i 30 anni. L'iniziativa nasce per colmare questo divario attraverso la creazione di un hub stabile e inclusivo di aggregazione ed educazione non formale, ideato come luogo strategico in cui i giovani possano prendere parola, confrontarsi e diventare attori primari del cambiamento civico, sociale e ambientale del proprio territorio.

Per tradurre questa visione in realtà, l'intervento si articola su tre direttrici fondamentali. Lo sviluppo di competenze civiche e gestionali: attraverso un approccio bottom-up, i partecipanti saranno coinvolti in laboratori co-progettati per acquisire competenze pratiche in project management, progettazione sociale e gestione delle reti comunitarie. La cittadinanza attiva e rigenerazione del territorio: i giovani metteranno in pratica quanto appreso ideando e guidando direttamente cantieri civici ed interventi di rigenerazione urbana e ambientale, trasformando le proprie visioni in azioni concrete a beneficio dell'intera collettività. La sostenibilità e continuità nel tempo che mira a strutturare una comunità giovanile solida e interconnessa, supportata da una strategia comunicativa ad alto impatto e dalla condivisione finale dei risultati con la cittadinanza, così da garantire la permanenza dell'hub oltre la durata del progetto.

“I giovani non sono solo il nostro futuro: sono il presente vivo della comunità – hanno sottolineato i rappresentanti delle associazioni promotrici dell’iniziativa -. Con il progetto ‘A noi la parola’ vogliamo dare loro strumenti concreti per incidere sulle scelte del territorio e diventare protagonisti. Abbiamo unito competenze ambientali, sociali, artistiche e progettuali perché le idee dei giovani diventino fatti: dall’indagine sui loro bisogni al forum, dalla scuola di progettazione ai cantieri civici per la rigenerazione urbana. Vogliamo un hub che continui a vivere anche dopo la fine del progetto, costruito insieme a loro. Per questo invitiamo tutti i giovani tra i 16 e i 30 anni a partecipare alle attività”.

Il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, ha aggiunto: “Questo progetto potenzia e arricchisce il lavoro che abbiamo fatto, in questi anni, con le nuove generazioni. Dare la parola ai giovani significa riconoscere il valore delle loro idee e delle loro proposte. Significa non considerarli solo destinatari dei nostri messaggi, ma interlocutori e protagonisti delle loro scelte. Sappiamo quanto sia difficile oggi motivare i giovani, farli sentire parte attiva di una comunità. In questi anni abbiamo intrecciato un dialogo continuo con i ragazzi e le ragazze. Atessa ha vinto, di recente, il bando “Città che legge” con il progetto “Leggere per costruire comunità inclusive e accoglienti”, unico Comune in Abruzzo, grazie anche al contributo di tante associazioni. È in pieno svolgimento il progetto “Desteenazioni” realizzato con l’Ente d’ambito che vede Atessa capofila di un progetto, con altri 32 Comuni, destinato ai giovanissimi con momenti di incontro e iniziative sociali, culturali e artistiche. È allocato nello stesso palazzo dove è nato Riexperia, museo dell’ambiente realizzato dalla cooperativa Gaia con Legambiente. È l’edificio degli ex Uffici giudiziari, ristrutturato e destinato a nuova vita. Come sindaco ho proposto di chiamarlo “palazzo della gioventù”. Il nostro compito non è parlare al posto dei giovani, ma creare le condizioni perché possano parlare loro, essere ascoltati e contribuire concretamente alla vita della nostra comunità. Una società cresce quando offre alle nuove generazioni non solo opportunità, ma anche fiducia e la possibilità di assumere le proprie responsabilità in piena consapevolezza “.