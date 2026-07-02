Ordine degli Ingegneri di Chieti, s'insedia il nuovo Consiglio

Si Ã¨ ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Chieti. La squadra, composta da quindici stimati professionisti del territorio, guiderÃ l'Ordine per il prossimo mandato (quadriennio 2026-2030).

Alla guida della categoria Ã¨ stato eletto Franco Masciulli, una nomina che segna un primato storico per il Vastese, essendo il primo professionista proveniente da questo territorio ad assumere questo incarico. L'ingegnere ricopre attualmente il ruolo di responsabile del settore lavori pubblici, patrimonio, appalti, urbanistica e edilizia al Comune di San Salvo. Nel direttivo dell'Ordine, Masciulli sarÃ affiancato dal vicepresidente Mauro Taraborrelli, dalla segretaria Ilaria Ciccocioppo e dalla tesoriera Elba Iezzi.

Gli altri eletti che completano il Consiglio sono: Maurizio Cantatore, Sara Di Toro, Domenico La Penna, Rossella La Vita, Valeria Montesi, Paride Pasquini, Massimo Rossetti, Alessio Magnarapa, Francesco Miccoli, Lucio Minnucci e Francesco De Marzo.

"Siamo un gruppo coeso â€“ ha dichiarato il presidente Franco Masciulli â€“ che vede al suo interno una perfetta sinergia tra consiglieri uscenti e nuove figure. Il nostro obiettivo Ã¨ integrare l'esperienza di chi ha giÃ lavorato per l'Ordine con la visione fresca di chi arriva oggi, valorizzando la professione dell'ingegnere ben oltre il singolo progetto. Ci metteremo subito al lavoro per dare risposte concrete ai nostri iscritti e conferire maggiore forza istituzionale alla categoria".