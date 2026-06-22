Cure e diritti negati: il 25 giugno manifestazione davanti alla Asl Lanciano Vasto Chieti

Abbiamo aspettato. Abbiamo segnalato il problema. Abbiamo scritto. Abbiamo incontrato la Regione Abruzzo e lâ€™Agenzia Sanitaria Regionale. Abbiamo inviato due comunicazioni formali alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

Ad oggi, perÃ², nulla Ã¨ cambiato. Ma soprattutto la Asl non ci ha mai degnati di considerazioni e risposte.

Per questo motivo giovedÃ¬ 25 giugno, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, le famiglie di Asperger Abruzzo e tutti quelli che vorranno unirsi manifesteranno in Via dei Vestini, nello spazio antistante la Palazzina SEBI dellâ€™Ospedale Santissima Annunziata di Chieti.

La manifestazione nasce dalla cancellazione di fatto delle garanzie introdotte dalla Delibera ASL n. 1458 del 20 ottobre 2022 e dalle gravi irregolaritÃ che continuiamo a riscontrare in diversi PUA della provincia di Chieti.

Da mesi denunciamo che a molte famiglie viene impedito di consegnare lâ€™Allegato 2 predisposto dal medico specialista per il rientro in Abruzzo di persone autistiche giÃ prese in carico fuori regione. Una prassi che non trova fondamento nelle procedure previste e che sta creando ostacoli ingiustificati a famiglie giÃ duramente provate. Una vera vergogna.

Il caso che porteremo come esempio durante la manifestazione Ã¨ emblematico.

Grazie allâ€™intervento di Asperger Abruzzo una famiglia Ã¨ riuscita a far acquisire lâ€™Allegato 2 e ad ottenere una visita UVM il 26 maggio scorso. Oggi Ã¨ il 22 giugno. A quasi un mese di distanza la famiglia non ha ancora ricevuto il verbale UVM e non ha ancora ottenuto il trasferimento terapeutico richiesto.

Come se non bastasse, dopo la visita Ã¨ stato chiesto di mettere nuovamente per iscritto le motivazioni del trasferimento, motivazioni giÃ espresse durante lâ€™UVM stessa.

Noi riteniamo che queste procedure siano illegittime.

Lâ€™Allegato 2 deve essere acquisito dagli uffici competenti. Lâ€™UVM deve valutare il caso e produrre gli atti conseguenti nei tempi previsti. Non accettiamo la creazione di ulteriori passaggi burocratici che non risultano previsti dalle linee guida e che finiscono per rallentare o ostacolare lâ€™accesso alle cure.

Non stiamo parlando di cavilli amministrativi. Stiamo parlando di persone autistiche, di terapie, di famiglie e di diritti.

Dopo anni di azioni e manifestazioni per migliorare il funzionamento della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, non accetteremo che si torni indietro. Pretendiamo il ripristino della Delibera n. 1458 del 2022. Pretendiamo procedure corrette e uniformi nei PUA. Pretendiamo il rilascio delle UVM secondo quanto previsto dalle norme e dalle linee guida. Pretendiamo che cessino immediatamente pratiche che riteniamo lesive dei diritti dei bambini con disturbi del neurosvilupoo e delle loro famiglie.

La manifestazione del 25 giugno sarÃ soltanto il primo passo. Se la situazione non verrÃ risolta, Asperger Abruzzo Ã¨ pronta a proseguire la mobilitazione anche davanti alla Regione Abruzzo.

Andremo avanti fino a quando verranno ripristinate procedure corrette, trasparenti e rispettose della legge. PerchÃ© i diritti delle persone autistiche e di tutti i bambini con disturbi del neurosviluppo non sono una concessione. Sono diritti. E come tali devono essere garantiti.

Marie Helene Benedetti

Presidente associazione Asperger Abruzzo