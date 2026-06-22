Tarina Santacroce alla guida del Lions Club Lanciano Frentania

Il Lions Club Lanciano Frentania ha celebrato il primo anno di attivitÃ con il passaggio delle consegne alla guida del sodalizio e una iniziativa benefica a sostegno della MK Onlus.

L'occasione Ã¨ stata la prima Charter del club, ospitata nella Torre Vinaria della Cantina Frentana, che ha segnato anche l'avvio del nuovo anno sociale con il passaggio del testimone tra il presidente fondatore Carlo Codagnone e la nuova presidente Tarina Santacroce.

All'incontro hanno partecipato il Governatore del Distretto Avv. Stefano Maggiani, il Presidente di Circoscrizione Francesco Cristaldi, la Presidente del Club sponsor New Century Vasto Erika De Cristofaro, i Lions Guida Alessandra Petrucci e Luigi Spadaccini, insieme ai rappresentanti dei club del territorio, soci ed ospiti.

Tra gli ospiti presenti anche Alessio Fedele, Presidente incoming del Rotaract Club di San Benedetto del Tronto, e Martina Ratta, segretario distrettuale incoming del Distretto 2090. Presenti, inoltre, l'Avv. Antonella Fantini, Presidente del Panathlon Lanciano, e l'Avv. Antonio Litterio, Presidente dell'associazione "Amici della Musica Fedele Fenaroli".

Nel corso della serata sono stati ricordati i principali progetti sviluppati dal club nel suo primo anno di vita, tra attivitÃ di servizio, iniziative solidali e percorsi formativi rivolti ai soci.

Il Lions Club Lanciano Frentania ha inoltre ricevuto direttamente dalla sede internazionale di Oak Brook, in Illinois (USA), il Premio Club Excellence Award dei Lions Clubs International, riconoscimento riservato ai club distintisi per crescita, attivitÃ di service e sostegno alla fondazione LCIF.

La raccolta fondi promossa durante l'evento sarÃ destinata alla MK Onlus, organizzazione impegnata in progetti di sviluppo sanitario, scolastico e sociale per i bambini in Burkina Faso, con interventi nei villaggi a sostegno della salute, dell'istruzione e dell'autosufficienza delle comunitÃ locali.

Nel suo intervento, il Governatore Maggiani ha richiamato il valore del servizio come elemento centrale dell'azione associativa.

Particolarmente sentito il discorso della Presidente Tarina Santacroce, che ha ricordato un'esperienza personale legata ad una borsa di studio ricevuta in giovane etÃ da un Lions Club della sua cittÃ natale, Bedford, nel Michigan: Â«Quel gesto cambiÃ² il mio percorso di vita e mi insegnÃ² che il servizio puÃ² lasciare un segno profondo nelle persone. Oggi essere qui rappresenta per me un modo per restituire almeno una parte di ciÃ² che ho ricevutoÂ».

Nel delineare il programma del nuovo anno sociale, la Presidente Santacroce ha ribadito la centralitÃ del lavoro di squadra: Â«La forza del Lions non sta nella singola persona, ma nella squadra. Il nostro impegno sarÃ rivolto alla comunitÃ di Lanciano e del territorio della Frentania, con progetti concreti e legati ai bisogni reali delle persone. Il servizio Ã¨ il cuore del LionsÂ».