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Abruzzo protagonista ai vertici dell'otorinolaringoiatria nazionale, la soddisfazione di De Luca

redazione
Associazioni
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Riceviamo e pubblichiamo dal Dott. Carlo De Luca, presidente dell'Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Liberi Professionisti (AIOLP).

"Si Ã¨ concluso a Roma il 112Â° Congresso Nazionale della SocietÃ  Italiana di Otorinolaringoiatria, il piÃ¹ importante appuntamento scientifico dellâ€™anno per la nostra disciplina, con oltre 2.200 partecipanti e quattro giorni di intenso confronto professionale e scientifico.

In questa occasione, il collega e amico Claudio Caporale, direttore dellâ€™Otorinolaringoiatria di Pescara, Ã¨ stato eletto presidente dellâ€™Associazione degli Otorinolaringoiatri Ospedalieri Italiani (AOOI), gli esprimo i miei piÃ¹ sinceri auguri di buon lavoro, sono certo che con la sua professionalitÃ  esprimerÃ  il meglio di sÃ©.

Questo risultato assume per me un significato particolare: 

nel 2026 lâ€™Abruzzo esprime contemporaneamente ben quattro presidenti di societÃ  scientifiche nazionali di otorinolaringoiatria: Claudio Caporale (Pescara), presidente AOOI, Adelchi Croce (Chieti) presidente AIOG, Gian Piero Di Marco (Lâ€™Aquila) presidente AOICO ed il sottoscritto presidente AIOLP. 

Un traguardo raro, che mi riempie di orgoglio e che testimonia il valore, la competenza e la credibilitÃ  dellâ€™otorinolaringoiatria abruzzese a livello nazionale".

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