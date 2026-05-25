Caterina Celenza confermata alla presidenza di Abruzzotravelling

L'albergatrice vastese Caterina Celenza è stata confermata presidente del consorzio Abruzzotravelling nel corso della XXI assemblea annuale che si è svolta al Mood Hotel di Città Sant’Angelo.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per fare il punto sulle attività portate avanti negli ultimi tre anni e definire le prossime strategie di promozione turistica del territorio.

Con Caterina Celenza, già presidente provinciale di Federalberghi, compongono il rinnovato Consiglio di amministrazione Giuseppe Monti, Daniel Franchi, Nicola Liberatoscioli, Carlotta Negro, Mariadora Santacroce, Cecilia Rubaudo, Filippo De Sanctis, Massimo Grossi, Andrea Spacca e Maria Elena Vagnozzi.

Nel corso dell’assemblea tracciato un bilancio delle attività svolte dal consorzio, che ha partecipato a 37 fiere in Italia e all’estero, distribuendo oltre 45mila cartine e 9mila depliant promozionali. Cresciuta anche la rete di soci e partner, con 32 nuovi ingressi e 15 collaborazioni attive.

“Questa assemblea - ha dichiarato Caterina Celenza - è la dimostrazione che lavorare insieme, con visione e spirito di squadra, porta risultati concreti. Abruzzotravelling continuerà a crescere e a rappresentare con orgoglio la nostra regione nel panorama turistico nazionale e internazionale”.