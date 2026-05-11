'Un fiore per la Mamma' e fondi per le popolazioni alluvionate, sboccia la solidarietà a Lanciano

La pioggia avrebbe potuto scoraggiare molti. E invece, in Viale delle Rose, questa mattina, la gente si è fermata lo stesso. Sotto gli ombrelli e tra le gocce d'acqua, i volontari del Lions Club Lanciano Frentania hanno portato avanti il service "Un fiore per la Mamma", una vendita solidale di dipladenie destinata a raccogliere fondi per le popolazioni colpite dalle recenti alluvioni.

La risposta dei cittadini è stata superiore persino al maltempo. Donne, famiglie, anziani, e giovani hanno scelto di acquistare un fiore non soltanto per celebrare la Festa della Mamma, ma per dare un segnale concreto di vicinanza e solidarietà.

A portare il proprio saluto è stato anche il Sindaco di Lanciano, l'Avvocato Filippo Paolini, che ha voluto complimentarsi con il Club per l'iniziativa e per il significato sociale dell'attività svolta. Il primo cittadino ha sottolineato il valore del volontariato e della solidarietà concreta, capace di unire la comunità anche in una giornata segnata dal maltempo.

Soddisfatto il Presidente del Lions Club Lanciano Frentania, Carlo Codagnone, che al termine della manifestazione ha dichiarato: “La pioggia non ha fermato la generosità dei cittadini. Abbiamo visto partecipazione, sensibilità e grande vicinanza verso chi oggi vive situazioni difficili. Questo è il senso più vero del nostro servizio: esserci, concretamente, per gli altri.” Quando il cielo ha cominciato ad aprirsi, gran parte dei fiori aveva già trovato casa. E forse è proprio questa l'immagine più bella della giornata: una città che, nonostante la pioggia, ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.