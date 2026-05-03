Gianluca Casciato si dimette dalla presidenza di Legambiente Abruzzo

Â«La decisione non Ã¨ stata nÃ© semplice, nÃ© impulsiva, ma rappresenta lâ€™esito di una riflessione approfonditaÂ». CosÃ¬ inizia la lunga nota con la quale Gianluca Casciato, presidente regionale di Legambiente Abruzzo, annuncia di essersi dimesso dalla guida dellâ€™associazione ambientalista. Insieme a lui vanno via anche cinque consiglieri del direttivo regionale. Praticamente una Â«fugaÂ» se si considera che sei membri su nove complessivi (i due terzi) hanno lasciato la dirigenza di Legambiente Abruzzo.

Â«Non ci sono piÃ¹ le condizioni necessarie per svolgere il mio ruolo in modo efficace, sereno e coerente con i principi che dovrebbero guidare lâ€™azione associativaÂ», spiega Casciato, Â«in piena e convinta solidarietÃ anche cinque consiglieri del consiglio direttivo regionale hanno rassegnato le proprie dimissioni. Sei membri su nove complessivi (i due terzi) lasciano quindi la dirigenza di Legambiente Abruzzo. Si tratta di una scelta chiara e condivisaÂ», prosegue il presidente dimissionario, Â«il gesto dei consiglieri rappresenta una presa di posizione significativa, espressione di solidarietÃ , unitÃ , coerenza e rispetto reciproco. Una decisione maturata con senso di responsabilitÃ , nella consapevolezza dellâ€™importanza di tutelare i valori, il lavoro svolto in questi mesi e soprattutto la dignitÃ delle persone. Un grazie sincero a loro. Ritengo doveroso sottolineareÂ», aggiunge Casciato, Â«di aver svolto in questi mesi il mio incarico con serietÃ , dedizione e lealtÃ , lavorando con impegno costante nellâ€™interesse dellâ€™associazione e del territorio. Le dimissioni intendono aprire una fase di riflessione allâ€™interno di Legambiente Abruzzo, affinchÃ© la stessa possa proseguire con rinnovata forza ed efficacia il proprio impegno per la tutela dellâ€™ambiente e del territorioÂ».

Casciato, avvocato vastese, 51 anni, era stato eletto presidente di Legambiente Abruzzo il 7 giugno 2025 a Pescara. Aveva preso il posto di Silvia Tauro â€“ che a sua volta aveva lasciato la presidenza dopo due anni â€“ con lâ€™obiettivo di accelerare la transizione ecologica ed energetica come strumento per affrontare le grandi emergenze globali e locali. Insomma, nel giro di appena tre anni Legambiente Abruzzo ha cambiato due volte i suoi vertici.