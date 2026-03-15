“Una Chiave” di Erga Omnes: continuano le inziative per i ragazzi con disabilità

Proseguono con entusiasmo le attività gratuite del progetto “Una Chiave” promosso dall’associazione di volontariato Erga Omnes, che continua a offrire ai ragazzi con disabilità nuove occasioni di incontro, crescita e condivisione.

Questa volta i partecipanti si sono cimentati in un coinvolgente laboratorio di cucina dedicato alla preparazione della pasta fatta a mano, un’esperienza pratica e divertente che ha unito manualità, creatività e lavoro di squadra.

L’attività si è svolta presso la sede operativa dell’associazione, in via Monte Grappa n. 176 a Chieti Scalo (ex centro sociale San Martino), uno spazio che negli anni è diventato sempre più un luogo di aggregazione giovanile e un punto di riferimento per molte famiglie del territorio e dei paesi limitrofi. Il laboratorio è stato condotto dai volontari del progetto, che con passione e dedizione accompagnano i ragazzi in percorsi di socializzazione e sviluppo delle proprie capacità.

Il laboratorio rappresenta un nuovo tassello dopo uno dei momenti più emozionanti con il laboratorio teatrale culminato nello spettacolo andato in scena presso il Teatro Marrucino di Chieti a fine febbraio, che ha riscosso grande partecipazione e apprezzamento da parte del pubblico e delle istituzioni.

Attraverso queste attività, Erga Omnes continua a portare avanti con costanza il proprio impegno nel sociale, promuovendo inclusione, creatività e partecipazione attiva all’interno della comunità.

Il presidente dell’associazione, Pasquale Elia, sottolinea il valore del progetto: «Il progetto “Una Chiave” rappresenta per il nostro territorio un punto di riferimento importante per tanti ragazzi con disabilità e per le loro famiglie. Attraverso attività come queste vogliamo favorire inclusione, socializzazione e opportunità di espressione personale, creando spazi in cui ogni ragazzo possa sentirsi accolto e valorizzato. La nostra sede di via Monte Grappa a Chieti Scalo è ormai diventata un luogo vivo di incontro e partecipazione, frequentato da giovani, famiglie e volontari provenienti anche dai paesi vicini.

Allo stesso tempo il progetto è anche un’importante occasione formativa per molti studenti universitari che scelgono di fare volontariato con noi, vivendo un’esperienza concreta di sensibilizzazione e crescita. Il volontariato rappresenta infatti un percorso di crescita personale e professionale, che permette di sviluppare competenze relazionali, capacità di lavoro in team, gestione delle attività educative, organizzazione di laboratori e maggiore consapevolezza sociale. Desidero ringraziare tutti i volontari che ogni giorno contribuiscono alla realizzazione del progetto “Una Chiave”: il loro impegno è un esempio concreto di cittadinanza attiva e di attenzione verso chi ha più bisogno».

L’associazione invita inoltre chiunque sia interessato a mettersi in gioco come volontario, contribuendo alle attività del progetto e partecipando a un’esperienza di grande valore umano e sociale. Per maggiori informazioni: telefono 0871-450291 oppure e-mail info@erga-omnes.eu