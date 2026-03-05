Pro Loco abruzzesi a confronto per parlare di futuro: tornano gli Stati generali itineranti dellâ€™Unpli Abruzzo

Partiranno il 18 marzo prossimo per concludersi il 22 aprile gli Stati generali itineranti delle Pro Loco abruzzesi aderenti allâ€™Unpli, la principale organizzazione di rappresentanza che conta oltre 280 associate a livello regionale.

Tre le tappe previste: si parte il 18 marzo da Bellante (Te), con le Pro Loco teramane, per poi fermarsi a Tollo (Ch) lâ€™8 aprile, dove sono attese le Pro Loco chietine e pescaresi. Ultimo incontro il 22 aprile a Magliano deâ€™ Marsi (Aq), per incontrare le Pro Loco aquilane.

Dopo lâ€™edizione 2025, anche per il 2026, la dirigenza regionale ha dunque messo in programma questa iniziativa, il cui scopo Ã¨ confrontarsi e discutere di prospettive future, oltre che fare il punto su quanto Ã¨ stato fatto in questi circa due anni di mandato: Â«Ãˆ un momento vivace per la nostra rete â€“ nota il presidente regionale Unpli, Sandro Di Addezio â€“ Siamo coinvolti in numerose progettualitÃ e iniziative sia per lo sviluppo interno dellâ€™organizzazione che per la crescita delle nostre Pro Loco: a titolo esemplificativo, stiamo ridisegnando la comunicazione regionale, con un nuovo sito e una programmazione ragionata, stiamo lavorando per rilanciare il progetto Abruzzo con le Pro Loco, stiamo facendo formazione alle associate, dagli aspetti del terzo settore fino a un migliore utilizzo degli strumenti interni, siamo impegnati nella promozione della Tessera del Socio Pro Loco, questâ€™anno dedicata allâ€™Abruzzo e a Lâ€™Aquila 2026Â».

Â«Câ€™Ã¨ molto altro in cantiere, di cui parleremo negli incontri, ma soprattutto â€“ precisa il presidente Di Addezio â€“ sarÃ un momento per ascoltare la voce delle nostre Pro Loco, per sentire direttamente dalla loro voce le esigenze, i problemi, le necessitÃ , e anche per raccogliere idee per la crescita dellâ€™intera reteÂ».

Agli incontri parteciperanno, oltre al presidente Di Addezio, il consigliere nazionale UNPLI e vice presidente regionale, Sergio Carafa, che Ã¨ anche presidente del comitato provinciale di Chieti, i presidenti dei comitati provinciali UNPLI dellâ€™Aquila, Alterico Patella, di Pescara, Simona Dâ€™Annunzio, di Teramo, Carmine Santarelli, il segretario regionale UNPLI, Giacomo Gentile, il responsabile regionale sviluppo e progettazione, Carlo Dâ€™Angelo, la referente del team comunicazione, Erica Gasbarri.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito Unpli Abruzzo, www.unpliabruzzo.info.