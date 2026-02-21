Cultura, inclusione e cittadinanza attiva in scena al Teatro Marrucino di Chieti

Giovedì 19 febbraio 2026, nello storico Teatro Marrucino di Chieti, è andata in scena la rappresentazione teatrale “I tre ducati”, uno spettacolo ad alto valore artistico e sociale, promosso dall’associazione di volontariato Erga Omnes (che gestisce anche il progetto Radio Teate On Air), offerto gratuitamente alla cittadinanza.

Oltre 400 spettatori hanno preso parte a un evento che ha unito cultura, partecipazione e inclusione, testimoniando il ruolo fondamentale del teatro come strumento di crescita individuale e collettiva.

Protagonisti sul palco sono stati i ragazzi con disabilità del progetto “Una Chiave”, che, al termine di un intenso e partecipato laboratorio teatrale, hanno portato in scena un lavoro capace di coniugare qualità artistica, passione ed emozione autentica. Guidati dal regista Antonio Tucci e affiancati con dedizione dai volontari di Erga Omnes, i giovani attori hanno dimostrato come la cultura possa essere un potente veicolo di inclusione e cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione piena alla vita sociale e culturale della comunità.

Gli attori dello spettacolo sono stati:

Angelina Del Visco, Serena Toppi, Marta Parziale, Daniele Rossini, Mariano Aureliano, Antonia Maria Bellucci, Ariel Marino, Emanuele Carota, Francesca Di Salvatore, Franca D'Alessandro, Giulia Cirotti, Gianluca Troiano, Lorenzo Marulli, Lidia Canever, Nicole Siciliano, Loris Di Muzio, Simone Bennato, Samuele Scalera, Giorgio Di Scipio, Alessio Rosetti, Debora Pulizzotto, Ascanio Valloreia.

Fondamentale il contributo dei volontari che hanno seguito i ragazzi con disabilità durante il percorso laboratoriale e la messa in scena della rappresentazione: Antonella Carone, Maria Teresa Sista, Claudia Silvestri, Silvia Zuliani, Sonia Chisena, Serena Pisoni, Jessica Paduano, Teresa Sticca, Ylenia Patorniti, Sara Nappo.

All’evento erano presenti il Sindaco del Comune di Chieti Diego Ferrara, l’Assessore alle Politiche Sociali Alberta Giannini, il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale d’Abruzzo Daniele D’Amario e una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri in uniforme.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Ministero per le Disabilità, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Regione Abruzzo, del Comune di Chieti, della Provincia di Chieti, dell’Ufficio Scolastico Regionale d’Abruzzo e di numerosi ordini professionali. Il progetto è stato finanziato attraverso i contributi della Regione Abruzzo destinati alle associazioni con finalità sociali e sanitarie per persone con disabilità.

“Questo spettacolo rappresenta molto più di un evento culturale: è un atto concreto di cittadinanza attiva”, ha dichiarato Pasquale Elia, presidente di Erga Omnes. “Attraverso il teatro abbiamo costruito un percorso di inclusione reale, in cui ogni ragazzo è stato protagonista, ogni volontario ha messo in gioco competenze e cuore, e la comunità ha risposto con una partecipazione straordinaria. La cultura, quando è accessibile e condivisa, diventa uno strumento di libertà, dignità e coesione sociale”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’associazione Erga Omnes nella promozione dei diritti, della partecipazione e dell’inclusione delle persone con disabilità, valorizzando il ruolo della cultura come spazio di incontro, dialogo e crescita per tutta la comunità.