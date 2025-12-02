Natale solidale per Progetto Noemi

Ultime settimane prima dell’arrivo del Natale, giorno di speranza e convivialità, di festa e di gioia per tantissimi, soprattutto i più piccoli E giorni di solidarietà, generosità, in cui donare a chi soffre e non può festeggiare. A loro va il pensiero di Progetto Noemi, l’associazione fondata dai genitori della bambina di Guardiagrele affetta da Atrofia Muscolare Spinale (SMA).

Saranno i bambini al centro delle iniziative dell’associazione i Doni solidali. «Un'iniziativa nata per trasformare la donazione di un prodotto natalizio in un contributo fondamentale a favore di Progetti che racchiudono vitale importanza accanto a coloro che ogni giorno affrontano sfide complesse» sottolinea l'associazione.

● Panettone artigianale (classico o con gocce di cioccolato – 1 kg)

Donazione minima: 20 €

● Barretta di cioccolato (al latte o fondente – 100 g)

Donazione minima: 10 €

Per richiedere i doni solidali basta telefonare o inviare un messaggio su WhatsApp al numero +39 331 1228908

Una rete di referenti sul territorio per un Natale che unisce

Accanto alla proposta dei doni solidali, Progetto Noemi può contare su una rete di volontari e attività commerciali che si sono messe a disposizione.

Una rete che, ogni anno, cresce e si rafforza, testimoniando un territorio che risponde con amore e generosità.

Ecco i punti dove è possibile ordinare panettoni e cioccolato solidale:

GUARDIAGRELE

● Impress Snc, via Antonio Gramsci 23 – 0871 84504

● CiakCity Cinema, Largo Pignatari 9 – 327 445 4831

● Barberia Di Sciascio, via Roma 23 – 327 567 8438

LANCIANO

● Veronica (volontaria referente) – 320 695 3808

● Francesca La Pietra (volontaria referente) – 366 603 8876

PESCARA

● Acme Fumetti, Via Palermo 104 – 392 725 2282

CHIETI

● Angela (volontaria referente) – 333 500 1699

● Mariella (volontaria referente) – 342 181 8517

CUGNOLI

● Venere (volontaria referente) – 388 693 2726

MONTENERODOMO

● Franca (volontaria referente) – 333 8427973

LAMA DEI PELIGNI / CASOLI

● Rocco (volontario referente) – 348 930 0248

PENNADOMO

● Patrizia (volontaria referente) – 328 335 8582

TRENTINO ALTO ADIGE

● Piccole Pesti... Crescono, Via O. Barattieri 18, Rovereto (TN) – 375 526 2367

«Un Natale che parla di amore, dignità e speranza: ogni panettone, ogni barretta, ogni gesto – afferma l'Associazione – si trasforma in un abbraccio concreto alle nostre famiglie. A chi dona, chiediamo una sola cosa: scegliere con il cuore. Perché la vera magia del Natale è quella che arriva dove serve davvero. Insieme siamo in grado di fare la differenza, Senza mai arrendersi »

«Con l'iniziativa dei Doni Solidali e grazie alla rete di referenti presenti sul territorio, Progetto Noemi rinnova ancora una volta il proprio impegno: essere accanto ai bambini più fragili e garantire loro ciò che meritano: cura, attenzione e un futuro virtuoso» conclude il sodalizio.