Presentazione pubblica per il progetto "Intessere - trame di inclusione e conoscenza"

Presentazione pubblica ad Atessa per il progetto "Intessere - trame di inclusione e conoscenza". Promuovere una cultura dell'inclusione e rafforzare la collaborazione tra UniversitÃ , territorio e comunitÃ educante: Ã¨ questo l'obiettivo centrale del Protocollo d'Intesa siglato tra il Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali dell'UniversitÃ "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e Anffas del Comune di Atessa.

L'accordo, della durata di tre anni, definisce un quadro stabile di collaborazione finalizzato ad attivitÃ di ricerca educativa, formazione, tirocinio universitario e iniziative rivolte alla comunitÃ locale, con particolare attenzione ai temi dell'inclusione delle persone con disabilitÃ intellettiva e dei disturbi del neurosviluppo.

Â«La convenzione nasce con l'obiettivo di mettere in relazione le competenze accademiche e i bisogni del territorio, rafforzando l'integrazione tra istituzioni, famiglie, servizi socio-educativi e realtÃ associativeÂ» sottolinea Marco Cicchitti, presidente del presidio Anffas di Atessa.

Il Protocollo prevede inoltre la co-progettazione di percorsi formativi e culturali e la realizzazione di attivitÃ legate alla Terza Missione universitaria, con l'intento di valorizzare il ruolo sociale dell'Ateneo e di contribuire allo sviluppo di una comunitÃ piÃ¹ inclusiva e consapevole.

La presentazione pubblica dell'accordo si terrÃ il 22 novembre alle ore 17:00, presso Casa BCC in Piazza Garibaldi ad Atessa. Interverranno la Professoressa Elsa Maria Bruni, direttrice del percorso TFA sostegno ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale; il professor Adriano Ardovino, ordinario di Filosofia Teoretica e direttore del Dipartimento; e la professoressa Sofia Montecchiani, ricercatrice di Storia della Pedagogia e delegata del Dipartimento alla Terza Missione.

Saranno presenti anche i sindaci del territorio, il sindaco di Atessa e i dirigenti dell'Ambito 21.

L'incontro Ã¨ aperto alla cittadinanza.