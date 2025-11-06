L'Unitalsi Chieti-Vasto celebra il Giubileo dei malati e della sanità al Santuario di San Camillo de Lellis

Si è celebrato al Santuario di San Camillo de Lellis di Bucchianico (Chieti) il pellegrinaggio giubilare dei malati e del mondo della salute.

Una due giorni all'insegna della preghiera, della festa e della riflessione, con la presenza della Sottosezione Unitalsi di Chieti-Vasto: numerosi operatori nel campo dell'associazione, malati e famiglie hanno raggiunto il santuario nel quale sono custodite le reliquie del Santo dei malati e degli operatori sanitari.

Il Giubileo è iniziato con la presentazione dell'opera pittorica dell'artista romano Massimiliano Ferragina “La Madonna dei Pellegrini di Speranza”, che resterà esposta fino al 30 novembre.

Al termine la recita del Santo Rosario per la Pace, in comunione con Papa Leone XIV che ha invitato tutta la Chiesa a invocare la fine dei conflitti sanguinosi e violenti sparsi nel mondo.

L'evento, con la collaborazione dei gruppi parrocchiali e dell'amministrazione cittadina, è proseguito con il pellegrinaggio penitenziale in santuario, con la Messa Giubilare e con la festa con le testimonianze dei giovani dell'Unitalsi, terminando con l'adorazione per la Processione Eucaristica in Piazza San Camillo De Lellis.

"Prima della conclusione - racconta la presidente della Sottosezione di Chieti Anna Carla D'Orazio - il Rettore ha avuto il piacere di consegnare alcuni riconoscimenti in segno di ringraziamento alle associazioni che hanno supportato il Santuario durante la Marcia della Carità che si è svolta nella notte tra il 13 e 14 luglio scorsi, tra le quali la Croce Rossa Militare e, nello specifico alla presidente della Sottosezione Unitalsi di Pescara e a me come presidente della Sottosezione di Chieti-Vasto è stata data in dono una piccola statua di San Camillo.

Un mio ringraziamento personale va anche - continua la D'Orazio - al sindacato di Polizia di Stato di Chieti che grazie all'organizzazione di un evento di beneficenza ci ha donato il ricavato per contribuire alle spese dello scorso pellegrinaggio a Lourdes".

"L'evento giubilare - spiega il Rettore del Santuario, P. Germano Santone - è stato rivolto a quanti vivono la sofferenza, sia essa corporale che spirituale, e a chi si prende cura dei malati.

Questo ulteriore tempo giubilare svela con chiarezza la vocazione di questo santuario, custodendo la memoria della vita di San Camillo De Lellis, è sempre più luogo di accoglienza, di preghiera, e di consolazione. Infine, ringrazio affettuosamente l'Unitalsi, in modo particolare la Sottosezione di Chieti-Vasto, per ciò che fa per l'accoglienza nel nostro santuario e la diffusione del messaggio di San Camillo, attraverso l'assistenza e la vicinanza ai malati e soprattutto nella formazione dei volontari".

Federica Bucci