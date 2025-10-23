'Nonno Vigile', progetto al via a Lanciano

A partire dal 24 ottobre prenderÃ il via, a Lanciano, il progetto "Nonno Vigile", fortemente voluto dal capogruppo della Lega Paola Memmo, in collaborazione con gli uffici comunali e gli assessori Paolo Bomba e Tonia Paolucci.

"Si tratta di un'iniziativa tanto attesa quanto necessaria - spiega Memmo - pensata per rafforzare la sicurezza davanti ai plessi scolastici durante gli orari di ingresso e uscita. Un tema da sempre prioritario per la Lega, che mette al centro la tutela dei piÃ¹ piccoli e la sicurezza urbana. La realizzazione del progetto - fa presente - ha richiesto una fase di preparazione accurata. Il personale coinvolto ha seguito, infatti, una formazione specifica, essenziale per garantire un servizio qualificato e responsabile. I "nonni vigili" non saranno semplici presenze, ma veri punti di riferimento in grado di intervenire con competenza e tempestivitÃ e di supportare le famiglie. L'obiettivo Ã¨ cercare di ridurre il piÃ¹ possibile rischi e pericoli.

Ma il progetto - aggiunge - punta allo stesso tempo anche a valorizzare il ruolo attivo degli anziani nella comunitÃ . Ringrazio tutte le persone e le strutture coinvolte nell'iniziativa per l'impegno e la collaborazione. La sicurezza dei cittadini, in particolare dei bambini, viene prima di ogni cosa.

Ora - conclude - il progetto Ã¨ pronto ad entrare nel vivo, offrendo a Lanciano un nuovo e prezioso strumento di tutela e vicinanza alle famiglie".