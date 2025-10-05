Nasce Giovani&Futuro Abruzzo, primo impegno la sanitÃ 

Giovani, se câ€™Ã¨ una parola associata al futuro, Ã¨ questa. Giovani visti come protagonisti del futuro, speranze di tempi che arriveranno. Giovani spesso al centro dei dibattiti sociali e politici, quasi mai protagonisti in prima persona. PerchÃ© essendo il futuro, considerati quel che sarÃ , gli spazi nel presente vengono negati.

Ormai tre anni fa ci sono stati alcuni giovani di tutta Italia, molti altri si sono aggiunti strada facendo, che hanno visto in questo panorama una sfida da cogliere e si sono uniti lanciando lâ€™associazione Giovani&Futuro. Â«Abbiamo creduto nella possibilitÃ di creare uno spazio dove i giovani potessero essere protagonisti, per cogliere insieme le sfide della nostra generazione â€“ hanno sottolineato i promotori in occasione del terzo anniversario della fondazione dellâ€™associazione - Abbiamo portato avanti battaglie, ottenuto vittorie e fatto il primo passo verso un cambiamento reale, un passo che parla di coraggio, partecipazione e voglia di mettersi in gioco ma rimane un futuro da scrivere insiemeÂ».

Si Ã¨ costituita nei giorni scorsi la sezione abruzzese di Giovani&Futuro, referente Federica Vennitti, studentessa universitaria di Vasto. Â«Accolgo con grande emozione e senso di responsabilitÃ la nomina a Presidente di Giovani&Futuro Abruzzo, ringrazio Luca e il Consiglio Direttivo Nazionale per la fiduciaÂ» ha dichiarato Vennitti. Â«Credo che oggi piÃ¹ che mai i giovani debbano trovare nella politica uno spazio autentico, libero da scontri sterili e capace di dare risposte concrete ai bisogni reali delle persone â€“ la prima riflessione da referente regionale di Giovani&Futuro della studentessa vastese - Invito chiunque condivida questa visione ad unirsi a noi: solo insieme possiamo rendere piÃ¹ forte la voce dei giovani e trasformare le difficoltÃ in opportunitÃ di cambiamentoÂ».

Â«Come molti altri giovani Federica ha scelto di condividere il nostro progetto, che mette al centro lâ€™ascolto e la soluzione dei problemi concreti della comunitÃ Â» ha sottolineato il presidente nazionale dellâ€™associazione Luca Frescura. Lâ€™ascolto su un tema fondamentale per le comunitÃ Ã¨ il primo impegno della neonata sezione abruzzese di Giovani&Futuro: la sanitÃ .

Â«Dallâ€™estremo Nord alle isole, lâ€™accesso alle cure Ã¨ sempre piÃ¹ diseguale: dai pronto soccorso affollati nelle grandi cittÃ ai reparti chiusi nelle aree interne, fino ai lunghi viaggi per ottenere diagnosi o terapie â€“ ha sottolineato Frescura - Questa non Ã¨ piÃ¹ una somma di episodi isolati: Ã¨ un quadro nazionale che colpisce i piÃ¹ fragili e mina la fiducia nella sanitÃ pubblica. Per rispondere a questa emergenza, Giovani & Futuro lancia una grande iniziativa di ascolto e raccolta dati, articolata su due direttrici complementari: un questionario online aperto a tutti e a tutte, e un lavoro territoriale capillare portato avanti dalle nostre sezioni regionali. Vogliamo trasformare le voci dei cittadini in soluzioni strutturate e concrete, perchÃ© la salute Ã¨ il diritto piÃ¹ prezioso che una comunitÃ possa garantireÂ».

Â«La nostra regione ha un estremo bisogno di strumenti di ascolto reale: le aree interne e le comunitÃ piÃ¹ piccole vivono quotidianamente la distanza dai presidi ospedalieri, la carenza di medici di base e le difficoltÃ di accesso ai servizi essenziali â€“ lâ€™analisi di Federica Vennitti - Crediamo perÃ² che per comprendere davvero la situazione sanitaria sia necessario ascoltare non solo i cittadini, ma anche chi ogni giorno lavora dentro il sistemaÂ».

Â«Ogni sezione regionale elaborerÃ un documento specifico sulle problematiche locali, creando un mosaico nazionale di proposte concrete â€“ riporta la nota di Giovani&Futuro - Giovani & Futuro invita tutti e tutte â€” pazienti, familiari, operatori sanitari e cittadinanza â€” a partecipare alla raccolta dati e a condividere la propria esperienza: perchÃ© il diritto alla salute non puÃ² dipendere dal codice postale, ma dallâ€™impegno comune di una comunitÃ che sceglie di prendersi cura di sÃ© stessaÂ».

LINK FORM DA COMPILARE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0pJQu7BxZUapIebOcxfgQJhsvvDFOy41EreEyzToCg92Lig/viewform?usp=header