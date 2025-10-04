L'UNPLI avvia un percorso formativo sulle novitÃ  contabili nel terzo settore per le Pro Loco

Si parlerÃ delle novitÃ relative ai nuovi regimi contabili previsti dalla riforma del Terzo Settore nelle tre giornate di formazione promosse dal dipartimento Terzo Settore dellâ€™UNPLI Abruzzo, la principale organizzazione di rappresentanza delle Pro Loco abruzzesi, in programma nel mese di ottobre, dal titolo La riforma Ã¨ operativa: cosa devono sapere presidenti e segretari per adeguarsi ai nuovi regimi contabili dal 2026.

Il primo degli incontri, aperti a presidenti, segretari e dirigenti a vario titolo delle Pro Loco della regione, Ã¨ in programma domenica 5 ottobre a Raiano, in provincia dellâ€™Aquila, dalle 9 alle 17. Si proseguirÃ con Santâ€™Omero (Te) il 12 ottobre, per il Teramano, per poi chiudere con Miglianico (Ch), domenica 19 ottobre, per le Pro Loco del Chietino e del Pescarese.

Â«Sono previste tre tappe su base provinciale â€“ afferma Sandro Di Addezio, presidente regionale UNPLI â€“ per favorire la piÃ¹ ampia partecipazione dei rappresentanti delle nostre associazioni: siamo 280 realtÃ e aggreghiamo oltre 25mila soci, pertanto la nostra classe dirigente oggi Ã¨ chiamata ad essere aggiornata e preparataÂ».

Relatore degli incontri sarÃ Sergio Carafa, vice presidente UNLI Abruzzo (nella foto), commercialista esperto di terzo settore e punto di riferimento sul tema per la rete associativa: Â«La giornata rappresenta unâ€™importante occasione di aggiornamento e di confronto â€“ dichiara Carafa â€“ su una delle tematiche di maggiore attualitÃ per il nostro mondo associativo. In particolare, si affronteranno in modo pratico le modalitÃ di adeguamento ai nuovi obblighi contabili, con ampio spazio dedicato a domande, chiarimenti e casi concretiÂ».

Per ulteriori informazioni: segreteria@unpliabruzzo.info